Solo una squadra italiana in campo martedì in Champions League, l'Inter, dopo che l'incontro che vedeva impegnato il Napoli in Scozia è stato rimandato ad oggi a causa degli interminabili funerali della regina Elisabetta.

I nerazzurri, in trasferta, hanno battuto agevolmente i cechi del Pilsen, conquistando i primi 3 punti nella classifica del Gruppo C, dove il Bayern, con la vittoria di ieri per 2-0 sul Barcellona, è in testa a punteggio pieno seguito a 3 punti dai catalani e dall'Inter.

Nel primo tempo, l'Inter va in rete con un'azione iniziata da Gosens che lavora un buon pallone in area che, a sua volta, Correa serve a Dzeko che, di destro mette in rete con un rasoterra.

Il 2-0 arriva nella ripresa dopo che i cechi, al 60', rimangono in 10 per un rosso diretto a Bucha per un brutto intervento su Barella. L'inferiorità numerica mette le ali al Viktoria che inizia a spingere, concedendo però spazi all'Inter che, stavolta in contropiede, trova il 2-0 con una combinazione tra Barella e Dzeko, finalizzata da Dumfries che segna così il suo primo gol in Champions League.

Queste le parole di Simone Inzaghi nel post partita:

"Questo è sicuramente un risultato importante: i ragazzi sono stati bravi a rendere semplice una partita che non era facile, infatti qui non avevano mai vinto squadre italiane. Abbiamo interpretato bene il match fin da subito. Siamo felici, perché sapevamo di non poter sottovalutare gli avversari e non l'abbiamo fatto. I ragazzi sono stati bravi, sono rimasti concentrati e dopo il fischio finale mi sono congratulato con loro nello spogliatoio. Abbiamo dovuto giocare tante partite di seguito: questa era la nostra terza partita in sei giorni. La squadra sta crescendo. Ho bisogno di tutti a disposizione. Ora siamo senza Lukaku, ma con Džeko che gioca così significa che può recuperare con calma. Edin è stato bravo, come tutti i suoi compagni di squadra. Dopo la pausa tornerà Lukaku e di tanto in tanto dovrò scegliere la coppia d'attacco. Ci sono dei momenti difficili in tutte le partite, ma la squadra, tutta insieme, è stata sempre sul pezzo. Sappiamo che domenica avremo un avversario di valore, con ottimi giocatori che stanno attraversando tutti un ottimo momento. Ci prepariamo, sappiamo che abbiamo quattro giorni per lavorare, lo faremo al meglio".







Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1569951423416205312