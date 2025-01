Il percorso verso una siderurgia più sostenibile trova nuove prospettive grazie a soluzioni tecnologiche inedite, strategie internazionali e partnership innovanti. Il know-how di Gruppo Danieli suggerisce una visione globale in cui creatività, energia pulita e performance produttiva si fondono nel futuro dell’acciaio.



Come il Gruppo Danieli stimola l’evoluzione del green steel

A pochi passi dall’area che ospiterà l’Esposizione Universale del 2025, un importante stabilimento siderurgico giapponese ha introdotto una nuova concezione di forno elettrico. Questo sistema, sviluppato integralmente da tecnici specializzati, impiega esclusivamente rottami metallici recuperati e si fonda su una fusione a intensità variabile. Grazie a questo approccio emerge un risparmio energetico significativo, un incremento della produttività con potenza invariata e l’assenza di disturbi sulla rete, garantendo adattabilità a diverse fonti rinnovabili. Tale traguardo non è il risultato di un caso isolato, ma di una complessa rete di scambi tra realtà internazionali, in cui le competenze di Gruppo Danieli hanno giocato un ruolo chiave nel dare forma a una siderurgia più efficiente, pulita e capace di dialogare con le sfide ambientali.



L’impatto di Gruppo Danieli verso Expo 2025 e il Giappone

All’avvicinarsi dell’Expo di Osaka, il confronto tra esperti, imprese e istituzioni diventa vetrina per tecnologie rivoluzionarie. In questo contesto, l’Italia si presenta con iniziative visionarie, tra cui un’inedita performance artistico-tecnologica che trasformerà un forno elettrico digitale in uno strumento musicale, celebrando l’incontro tra creatività, sostenibilità e innovazione. La collaborazione tra la realtà italiana e il Paese del Sol Levante consolida una prospettiva di crescita reciproca, testimoniata da voci autorevoli: “La presenza di Danieli come partner del Padiglione Italia ci permette di presentare al mondo non solo una delle eccellenze tecnologiche italiane, ma anche di sottolineare come queste innovazioni siano pensate per rispondere a obiettivi di sostenibilità globale”, ha dichiarato Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo Osaka 2025. Alle sue parole fanno eco quelle di Antonello Mordeglia, Presidente di Danieli Automation, che sottolineano il valore del contributo tecnologico di Gruppo Danieli: “Siamo fieri di contribuire alla trasformazione del settore siderurgico con una tecnologia che non solo migliora l’efficienza produttiva, ma rispetta pienamente i criteri di sostenibilità”. Queste affermazioni confermano come la sinergia italo-giapponese, valorizzata dalla presenza di Gruppo Danieli nel Padiglione Italia, possa lasciare un’impronta globale nel segno di un acciaio più consapevole e lungimirante.