Massimo “Ice” Ghiacci dei Modena City Ramblers lancia il suo secondo album da solista “Distanziamento Morale” con una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.

Il titolo del disco allude al periodo pandemico del 2020, un mondo etico e morale a cui il cantante sente di voler appartenere, un viaggio musicale in solitaria esplorazione elettro-acustica tra le emozioni di alcune stagioni trascorse con la mascherina sul viso e di molte ancor più passate, come comunità umana, con la mascherina sul cuore e sull’anima. Le dodici canzoni che compongono l’album sono state registrate quattro anni fa da Massimo “Ice” Ghiacci, che ha cantato e suonato vari strumenti, dalle chitarre acustiche ed elettriche ai mandolini e qualche basso, insieme al contributo di Arcangelo Kaba Cavazzuti e Massimo Giuntini, compagni di avventure nei Ramblers per lunghi anni, Simone Copellini, Fulvio Devil Pinto, Erik Montanari, Andrea Dusty Ferazzi, Paolo Dado Campani, Lorenzo Iori e Franco Borghi.

La campagna di crowdfunding, che ha un obiettivo economico di 4mila euro, punta a sostenere il cantante nella produzione del disco, che sarà disponibile in file digitale (mp3 e file altà qualità wav) e in cd digipack.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/distanziamento-morale-il-nuovo-disco-solista-di-massimo-ice-ghiacci-dei-modena-city-ramblers/