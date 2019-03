Antonio Ornano ritorna al Manzoni: "Non c'è mai pace tra gli ulivi"!

Un nuovo spettacolo riporta a Milano Antonio Ornano. Ospite del Teatro Manzoni, dopo aver guadagnato tre date 25 26 27 Marzo, promette di raccontare in concreto la "tensione" fino a questo momento. Un lavoro strettamente legato a metà tra il tematico e il biografico; tra ironia e critica ci "aiuterà" a percorrere in capitoli il profilo umano, raccontandoci le sue schizofrenie, fragilità e frustrazioni.

Spiega contenuti prodotti da controversi aspetti legati a , e indaga i diversi generi di discorsi creativi.

"Non c’è mai pace tra gli ulivi" è un monologo politicamente scorretto, irriverente e spietato, ma anche una confessione a cuore aperto davanti al pubblico.

Teatro Manzoni Milano

Dal 25 Marzo al 27 Marzo 2019

Via Manzoni, 42 - Milano

Per prevendita telefonica: numero verde 800 914 350 (Attivo da rete fissa, in orari di cassa)

Per informazioni: telefono 02 7636901

cassa@teatromanzoni.it

www.teatromanzoni.it

_©Angelo Antonio Messina



https://youtu.be/4i_9MN4CLsU