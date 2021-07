Non è un'estate come tutte le altre, ma divertirsi e rilassarsi di fronte al mare, per gli ospiti di Domina Zagarella Sicily, struttura deluxe situata a Santa Flavia (PA), è facile. Insieme ad un paesaggio che emoziona e ad una struttura d'eccellenza (...), Domina Zagarella Sicily propone ogni sera o quasi propone eventi, presentazioni, divertimento... oltre che dinner show d'eccellenza.

C'è una bella notizia anche per chi non soggiorna all'interno della struttura e abita o è in vacanza in una zona bellissima, ricca di cultura e non solo di splendide spiagge: gli spettacoli ed i dinner show di Domina Zagarella Sicily sono aperti a tutti, non solo agli ospiti del resort.

Il 21 luglio, al Domina Theatre, il palco di Domina Zagarella Sicily ecco uno show musicale da non perdere, quello di di Marco Ferradini che va sul palco con la bravissima figlia Marta, che è cantautrice, pianista (diplomata in Pianoforte pop al Conservatorio Verdi di Milano) e autrice ormai già piuttosto affermata. Ad esempio, la sua "Martarossa", una bella ballad acustica, pubblicata nel giugno 2020 su YouTube ha superato le 10.000 visualizzazioni.

E che dire di "Teorema" di Marco Ferradini, pubblicata nel 1981? E' una delle canzoni italiane d'amore più celebri di sempre. Dagli anni '80 la carriera di questo artista lombardo è sempre stata a livelli assoluti. Insieme Marco e Marta, ad esempio hanno interpretato recentemente "Buona Stella", uscita nel dicembre 2020. Sul brano Marco Ferradini che detto: "un giorno stavo emergendo dalle scale della metrò di Milano e vedo seduto in un angolo un uomo e vicino a lui una scritta 'Aiutatemi la fortuna non mi è stata amica'. Sono rimasto colpito e ho pensato che per quanto ci diamo da fare dipendiamo tutti dalla buona o dalla cattiva stella".

E non è tutto. Il programma degli eventi al Domina Theatre, il palco di Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia (Palermo). Tra gli altri appuntamenti in programma segnaliamo almeno quello di sabato 24 luglio 2021 al Domina Theatre di Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia (Palermo) arriva Justine Mattera (nella foto) che racconta "Just Me", un libro che ha un sottotitolo che racconta molto: "Quante vite ci stanno in 50 anni"?

Il 31 luglio Giovanni Ciacci invece torna al Domina Theatre, per raccontare un altro suo libro, "La Contessa". E' un volume dedicato a Giò Stajano, un personaggio eccentrico, geniale, animatore instancabile delle notti italiane della seconda metà del Novecento. Giò è stato il primo gay dichiarato della storia del nostro Paese e una delle prime transessuali note alla cronaca. Questo romanzo racconta, tra leggenda e realtà, tra aneddoti incredibili ma veri e particolari perfettamente verosimili ma inventati, la straordinaria vita della Contessa.

Domina Zagarella Sicily

Via Nazionale, 77

90017 Santa Flavia PA

tel. 091909249

https://www.dominasicily.com/