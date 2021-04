Raffica di contestazioni da parte del Comune alla “Super Eco” per i disservizi, che da diversi giorni si stanno registrando nella raccolta dei rifiuti sia in centro, che in periferia. Nella giornata odierna il responsabile del servizio, dopo le numerose proteste dei cittadini, ha eseguito col sorvegliante esterno del Comune un sopralluogo sul territorio comunale rilevando la presenza di rifiuti indifferenziati per la mancata raccolta del giorno precedente, come da calendario.

Ben 49 le criticità contestate, che, oltre al mancato ritiro dell’indifferenziata, comprendono il mancato svuotamento dei cestini, il mancato spazzamento, la presenza di ingombranti, nonché di micro-depositi di spazzatura accumulata proprio per il mancato ritiro. Come detto, quasi tutte le zone sono state interessate da problemi. Da piazza Roma alla via Grotta Polifemo tutte le strade che conducono al Tono ed ancora il quadrilatero interno di piazza San Papino (via Volturno, via Gaeta), e ancora via Acqueviole e via Tonnara, piazza Marconi.

Situazione ancora più complessa nella Piana, dove i residenti segnalano il mancato intervento da parte degli addetti della ditta anche da diversi giorni. Le zone oggetto di contestazione da parte dei funzionari comunali sono Santa Marina, via Feliciata e via dei Gigli, Bastione, via Torretta, via San Basilio, via Rio Rosso, via Scaccia e ancora San Marco, San Pietro e la via Spiaggia di Ponente.

Soltanto una parte del territorio cittadino è stato risparmiato dall’emergenza. Adesso per la ditta potrebbero scattare le sanzioni previste nella perizia dell’appalto.