Oltre agli altoparlanti della serie Echo, che interagiscono con le persone quando queste sono in casa, Amazon adesso ha realizzato anche un prodotto che invece interagisce con i proprietari di un'abitazione quando questi sono fuori.

Si tratta della Always Home Cam, un nuovo prodotto sviluppato da Ring, divisione di Amazon che si occupa di sicurezza domestica, che è basato su una "videocamera volante" che si avvia nel caso in cui i suoi sensori rilevino la presenza di un intruso.

In fase di "riposo", la videocamera drone è integrata in una box dove rimane in attesa. Nel caso decida di entrare in azione allora si alza in volo per riprendere l'intruso o gli intrusi trasmettendone le immagini allo smartphone del proprietario di casa.

Il costo? 250 dollari e quando sarà in vendita verrà inizialmente rilasciata solo per il mercato statunitense.