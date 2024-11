La patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, è un sistema che assegna crediti basati sulla conformità alle normative di sicurezza.

Il Bando ISI INAIL offre contributi fino al 65% per agevolare gli investimenti necessari, inclusi sistemi di protezione, formazione e adeguamenti strutturali. Le decurtazioni di crediti per violazioni possono causare la sospensione delle attività; per mantenerli o recuperarli sono disponibili corsi specifici.

Un'opportunità strategica per garantire sicurezza, regolarità e continuità operativa nei cantieri.