Si è svolto presso l’Istituto Superiore Antincendi il convegno dal titolo “Infrastrutture critiche per la sicurezza: 50 anni di servizio telecomunicazioni del CNVVF dalla radio alla Cyber” atto a testimoniare i 50 anni dalla nascita del Servizio Telecomunicazioni del CNVVF.

Il convegno, ricco di argomentazioni strategiche in ambito del soccorso, della gestione delle emergenze delle infrastrutture critiche, del servizio telecomunicazioni del CNVVF, e della Cyber legata al soccorso, è stato introdotto dall’Ing. Clara Modesto Comandante dell’ISA ed alla presenza del Capo del Corpo Nazionale Ing. Carlo Dall’Oppio, sono state illustrate le relazioni del Prof. Roberto Setola, direttore del Master in Homeland Security all’Università Campus Bio-Medico di Roma, sugli aspetti legati alla cyber security, dell’Ing. Diego Schiavoni, dirigente della RFI, sulle comunicazioni nelle gallerie ferroviarie, del Comandante di Roma Ing. Adriano De Acutis, sulla storia del Servizio Telecomunicazioni del CNVVF, dell’Ing. Mauro Malizia, sul futuro delle telecomunicazioni dei Vigili del Fuoco, dell’Ing. Carlo Straulino, del dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulle implementazioni della cyber sicurezza per i sistemi di telecomunicazioni e del Dott. Giusti, Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il convegno è stata anche l’occasione per la presentazione del libro “La voce dei Vigili del Fuoco” che ripercorre la storia del Servizio Radio, dal dopoguerra fino al 1974 e del Servizio Telecomunicazioni fino ai giorni nostri, con immagini e testimonianze dei protagonisti di quei periodi. A lato del convegno una mostra fotografica che ripercorre le tappe fondamentali dell’evoluzione del Servizio Telecomunicazioni ed un allestimento di mezzi ed attrezzature d’epoca e in uso al settore.

Il convegno ha visto la partecipazione di numeroso personale attualmente in servizio presso i Nuclei TLC territoriali e anche di personale in quiescenza nonché di numerosi rappresentanti degli Operatori Economici del settore delle telecomunicazioni e degli altri corpi dello Stato ed è stato trasmesso in streaming.