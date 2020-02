Sulla base dei riconoscimenti assegnati durante la Stagione dei Premi abbiamo preparato le nostre oscar predictions definitive, che vedono il film sudcoreano Parasite e il dramma bellico 1917 in pole position nella categoria Miglior Film.

Se nelle categorie attoriali partono favoriti: Joaquin Phoenix (miglior attore per Joker), Renee Zellweger (miglior attrice per Judy), Brad Pitt (miglior attore non protagonista per C'era una volta a Hollywood), Laura Dern (miglior attrice non protagonista per Marriage Story), più incerte le categorie tecniche.

A tal proposito per la miglior sceneggiatura originale è sfida tra Parasite e C'era una volta a Hollywood, mentre per il miglior adattamento la gara è tra Piccole Donne e Jojo Rabbit. Anche la categoria miglior film d'animazione prevede un testa a testa tra Toy Story 4 e Klaus, come per il miglior documentario dove si sfidano American Factory, Honeyland e For Sama.