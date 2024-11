Fornirà le competenze tecniche ma affronterà anche le problematiche legate alla privacy e alle altre implicazioni dell’IA e della Telemedicina: il Master ARTE presieduto dalla Professoressa Susanna Esposito sarà tenuto online. Iscrizioni aperte fino al 15 novembre.



Susanna Esposito: il Master ARTE fornirà le conoscenze per l’applicazione dell’IA in campo medico

Dall’Intelligenza Artificiale alla Telemedicina: l’integrazione delle nuove tecnologie sta portando il settore della sanità a una trasformazione senza precedenti. Da qui la necessità di ampliare le conoscenze dei professionisti in tale campo. Il Master ARTE - Intelligenza Artificiale e Telemedicina offerto dall’Università di Parma e presieduto dalla Professoressa Susanna Esposito nasce proprio con questo scopo. Rivolgendosi a neolaureati e professionisti del settore che vogliono specializzarsi nell’uso delle ultime tecnologie in ambito sanitario, il programma formativo si pone l’obiettivo di fornire competenze interdisciplinari che coprano le applicazioni e le opportunità, ma anche le sfide e le implicazioni, dell’IA e della Telemedicina. Durante il corso, i partecipanti avranno la possibilità di comprendere meglio come tali tecnologie possano migliorare l’efficienza e l’efficacia delle cure, contribuendo a una maggiore soddisfazione dei pazienti e a una riduzione dei costi. Oltre ai benefici, il programma affronterà pure i fattori che ostacolano l’adozione di queste innovazioni e il loro impatto.



Susanna Esposito: un percorso formativo completo e accessibile

Con l’intento di renderlo accessibile a un pubblico ampio e diversificato, il Master ARTE sarà erogato interamente online. Il percorso annuale si suddividerà in due fasi. La prima sarà incentrata sulla Telemedicina, partendo dalla sua definizione e dai servizi che possono essere offerti, fino ad arrivare alle procedure di una televisita. I partecipanti analizzeranno i benefici, i rischi e i limiti della telemedicina, esplorando anche il mondo dei dispositivi medici, delle app e delle piattaforme legate all’e-health. La seconda parte del Master sarà invece dedicata all’Intelligenza Artificiale, affrontando aspetti tecnici, etici e giuridici. Si passerà dai concetti fondamentali dell’IA alla creazione di modelli e algoritmi predittivi, esaminando le tutele e i limiti etici e giuridici, compreso il recente Regolamento UE. Inoltre, si discuteranno le problematiche legate alla privacy nella gestione dei dati e le modalità di utilizzo di queste tecnologie nella diagnostica medica. Oltre alla Professoressa Susanna Esposito, a tenere le lezioni saranno docenti di eccellenza, provenienti da tutta Italia, tra cui professori universitari, medici e professionisti del settore.