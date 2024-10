La località di Bellycastle si tinge di rosso e il detective Finn O’Connor è chiamato a risolvere il caso.

La scrittrice Siryana Marshal pubblica il suo primo romanzo “Assassinio sulle scogliere di Ballycastle”, edito da Youcanprint, disponibile dal 17 giugno 2024. L’autrice, grazie ai suoi studi accademici in legge e criminologia forense, ha creato un thriller ambientato a Ballycastle, una località situata nell’Irlanda del Nord, ricca di suggestioni e misteri. Il villaggio è presentato con una scena drammatica: un’alba gelida che tinge di rosso le scogliere rivela il corpo senza vita di una persona non identificata sulla sabbia.

A questo punto interviene sulla scena Finn O’Connor, il detective a cui è assegnata l’indagine e che incarna a pieno l’investigatore tormentato dai segreti del proprio passato. Il romanzo si sviluppa attraverso un intreccio brillante, che fonde la cultura del paese e le sue leggende ancestrali con le indagini dettagliate, da cui si evince la formazione della scrittrice. Viene ritrovato un ciondolo antico sul quale è inciso un nome dimenticato: questo elemento diventa la chiave per svelare un passato di amori proibiti, tragedie inconfessabili e un legame indissolubile tra due donne, separate da un secolo, ma unite da un destino comune. Non si investiga solo sull’atroce omicidio, ma anche sulle dinamiche misteriose e la psicologia dei personaggi. Non resta che immergersi fra le pagine di questo thriller avvincente, svelando gli enigmi che affondano le radici in un passato oscuro e dimenticato.

Acquista il romanzo

Amazon: www.amazon.it/Assassinio-scogliere-Ballycastle-Siryana-Marshal/dp/B0D7C16VFF

Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/libri/autori/siryana-marshal

Youcanprint: https://store.youcanprint.it/assassinio-sulle-scogliere-di-ballycastle/b/6356fa4a-a795-5bfe-bac0-be83208304ec

Storia dell’autrice

Siryana Marshal è una scrittrice italiana che pubblica il suo primo libro “Assassinio sulle scogliere di Ballycastle” nel 2024. Amante dello studio e della lettura si laurea in legge e in criminologia forense, ma la passione più grande che da sempre porta nel cuore è la scrittura, che considera uno dei mezzi di espressione più coinvolgenti e stimolanti dell’animo umano. Decide di trasferire sulla carta sogni, pensieri ed emozioni facendoli vibrare attraverso le “corde” dei suoi personaggi, negli incantevoli paesaggi dell’Irlanda del Nord.

