La Sampdoria si è aggiudicata il derby della Lanterna per 3 - 1. La gara è stata indirizzata fin dall'inizio a favore dei blucerchiati dal gol di testa di Gabbiadini su preciso cross di Candreva. Il Genoa ha subito reagito, ma senza creare particolari pericoli per Audero. A inizio ripresa arriva il 2-0 di Caputo che ribatte in rete una respinta di Sirigu su tiro di Candreva. Al 67' la Sampdoria va sul 3-0 con l'autogol di Vanheusden su tiro di Gabbiadini. Il gol della bandiera del Genoa è di Destro, al 78'.

In classifica la Sampdoria sale a 18 punti allontanandosi mentre il Genoa, che non vince il derby in A da 10 incontri, rimane in penultima posizione.

Così Roberto D’Aversa ha commentato la partita: «Mi sono sentito sampdoriano al cento per cento. Aspettavo delle risposte questa sera ed ero certo che sarebbero arrivate. Questa vittoria va dedicata al presidente e alla sua famiglia, al direttore Faggiano e a tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per questo club. Il merito va anche ai tifosi, che ci hanno accompagnato fino al campo e ci hanno trascinato. Sessanta minuti di grande calcio in una partita difficile come questa non è facile vederli. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questo club. Questa è una vittoria del gruppo e non intendo solo i calciatori, ma dal presidente all’ultimo dei dipendenti. Oggi gli attaccanti in gol? Significa che sono stati gratificati per il grande lavoro che hanno fatto. Sono contento per loro: per Caputo e per Gabbiadini, ma anche per Quagliarella, che ha avuto un piccolo problema fisico ma ha partecipato dalla panchina come fosse in campo. Sono contento se la squadra riesce a giocare sempre così, per abnegazione, applicazione, cattiveria. Bisogna sempre fare così, affrontando le partite come fossero sempre un derby».

Queste, invece, le parole Andriy Shevchenko:"Sono deluso, nessuno vuole perdere il derby". Andriy Shevchenko è amareggiato dopo il ko per 3-1 nel derby contro la Sampdoria. "Speravamo di giocare una bella partita ma abbiamo preso gol in avvio - è l'analisi dell'allenatore del Genoa - come nella partita contro la Juventus. Tutta la partita è stata delusione: la squadra doveva avere più coraggio. Non abbiamo concesso molto ma prendere gol ha reso tutto più difficile. Non siamo stati brillanti, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo reagito a inizio secondo tempo ma bisogna iniziare le partite in un altro modo. Con coraggio, iniziando bene e finendo bene.Quando sono arrivato qui ho guardato bene il calendario, sapevo che partite mi aspettavano. Non cerco scuse ma ci sono mancati dei giocatori importanti. I rientri di Criscito e Destro lo dimostrano. Per noi restare in Serie A è come vincere la Champions League. Dobbiamo lavorare per questo risultato. Stiamo provando a cambiare qualcosa, anche se le caratteristiche dei giocatori sono queste - le parole di Shevchenko - proveremo a innovare, contro la Samp nel secondo tempo abbiamo provato il 4-2-3-1. Abbiamo reagito ma non è abbastanza".





Crediti immagine: twitter.com/sampdoria