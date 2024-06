"L'ufficio del Comitato internazionale della Croce Rossa a Gaza, circondato da centinaia di civili sfollati che vivono nelle tende, è stato danneggiato da proiettili di grosso calibro caduti nelle vicinanze".

Questo è quanto comunicava ieri il Comitato Internazionale della Croce Rossa subito dopo il bombardamento di una parte della tendopoli di al-Mawasi, aggiungendo che

"22 corpi e 45 feriti sono stati portati al vicino ospedale da campo della Croce Rossa".

The ICRC office in Gaza, which is surrounded by hundreds of displaced civilians living in tents, was damaged by nearby shelling in Gaza.



Firing so dangerously close to humanitarian structures puts the lives of civilians and humanitarians at risk. https://t.co/SVrwaQ9cNV