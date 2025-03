Dopo due giorni e mezzo di trattative a Riad, la Casa Bianca ha riassunto i colloqui avuti separatamente con russi e ucraini con due distinti comunicati di cui si riporta il contenuto...

Risultati dei gruppi di esperti degli Stati Uniti e dell'Ucraina sul Mar Nero a Riad, Arabia Saudita, 23-25 ​​marzo 2025

In linea con le discussioni a livello presidenziale tra il Presidente Donald J. Trump e il Presidente Volodymyr Zelensy, gli Stati Uniti hanno facilitato colloqui bilaterali a livello tecnico con la delegazione ucraina dal 23 al 25 marzo a Riad, Arabia Saudita. A seguito di tali discussioni:

Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno concordato di garantire una navigazione sicura, eliminare l'uso della forza e impedire l'uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero.

di garantire una navigazione sicura, eliminare l'uso della forza e impedire l'uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero. Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno concordato che gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi a contribuire allo scambio di prigionieri di guerra, al rilascio dei detenuti civili e al ritorno dei bambini ucraini trasferiti forzatamente.

Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno concordato di elaborare misure per attuare l'accordo tra il presidente Trump e il presidente Zelensky di vietare gli attacchi contro gli impianti energetici di Russia e Ucraina.

e Ucraina. Gli Stati Uniti e l'Ucraina accolgono con favore i buoni uffici dei paesi terzi al fine di sostenere l'attuazione degli accordi energetici e marittimi.

Gli Stati Uniti e l'Ucraina continueranno a lavorare per raggiungere una pace duratura e duratura.

Gli Stati Uniti hanno ribadito a entrambe le parti l'imperativo del Presidente Donald J. Trump di porre fine alle uccisioni da entrambe le parti del conflitto tra Russia e Ucraina, come passo necessario per raggiungere un accordo di pace duraturo. A tal fine, gli Stati Uniti continueranno a facilitare i negoziati tra entrambe le parti per raggiungere una risoluzione pacifica, in linea con gli accordi presi a Riad.

Gli Stati Uniti esprimono gratitudine al Principe ereditario Mohammed bin Salman per la sua leadership e ospitalità nel facilitare ancora una volta queste importanti discussioni nel Regno dell'Arabia Saudita.

###

Risultati dei gruppi di esperti degli Stati Uniti e della Russia sul Mar Nero a Riad, Arabia Saudita, 23-25 ​​marzo 2025

In linea con le discussioni a livello presidenziale tra il Presidente Donald J. Trump e il Presidente Vladimir Putin, gli Stati Uniti hanno facilitato colloqui bilaterali a livello tecnico con la delegazione russa dal 23 al 25 marzo a Riad, Arabia Saudita. A seguito di tali discussioni:

Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di garantire una navigazione sicura, eliminare l'uso della forza e impedire l'uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero.

Gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare l'accesso della Russia al mercato mondiale delle esportazioni di prodotti agricoli e di fertilizzanti, ad abbassare i costi delle assicurazioni marittime e a migliorare l'accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per tali transazioni.

Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di elaborare misure per attuare l'accordo tra i presidenti Trump e Putin di vietare gli attacchi contro gli impianti energetici di Russia e Ucraina.

Gli Stati Uniti e la Russia accolgono con favore i buoni uffici dei paesi terzi al fine di sostenere l'attuazione degli accordi energetici e marittimi.

Gli Stati Uniti e la Russia continueranno a lavorare per raggiungere una pace duratura e duratura.

Gli Stati Uniti hanno ribadito l'imperativo del Presidente Donald J. Trump di porre fine alle uccisioni da entrambe le parti del conflitto tra Russia e Ucraina, come passo necessario per raggiungere un accordo di pace duraturo. A tal fine, gli Stati Uniti continueranno a facilitare i negoziati tra entrambe le parti per raggiungere una risoluzione pacifica, in linea con gli accordi presi a Riad.

Gli Stati Uniti esprimono gratitudine al Principe ereditario Mohammed bin Salman per la sua leadership e ospitalità nel facilitare ancora una volta queste importanti discussioni nel Regno dell'Arabia Saudita.

###

Come riassumere i contenuti dei due comunicati? Difficile dirlo... probabilmente questa è l'interpretazione più corretta: Russia e Ucraina, forse", non si daranno più battaglia nel Mar Nero e, pertanto, la Russia non dovrebbe più attaccare l'Ucraina dal Mar Nero. Per il resto il cessate i fuoco e ancor di più la fine del conflitto sembrano tutt'altro che a portata di mano.

Successivi avanzamenti nel dialogo, in base a ciò che è stato pubblicato, per parte ucraina parrebbero concentrarsi su rilascio dei prigionieri, ritorno dei bambini e stop ai bombardamenti sulle infrastrutture che forniscono energia, mentre i russi sarebbero interessati prima di tutto all'annullamento delle sanzioni sui trasporti marittimi, in particolare riferiti a prodotti agricoli e fertilizzanti.

Forse già in questa fase russi e ucraini dovrebbero astenersi dal cercare di distruggere le rispettive infrastrutture energetiche

Il risultato prodotto a Riad dall'attuale amministrazione di Washington appare comunque piuttosto deludente, considerando le roboanti promesse di Trump che in campagna elettorale annunciava la fine del conflitto in Ucraina praticamente già al momento del suo ingresso alla Casa Bianca.