L’uscita del libro è curata da Be Strong Edizioni.

La scrittrice Marta Brioschi pubblica, il 29 luglio 2024, il suo nuovo libro “Ballo in fa minore” con Be Strong Edizioni. La protagonista Chantal si ritrova in difficoltà dopo la misteriosa morte di un uomo al Teatro dell’Opera, nell’inverno di Budapest. È accusata di colpevolezza e cerca qualcuno che possa dimostrare la sua innocenza. Una vecchia conoscenza della donna, Mae Son-Jun, si offre di aiutarla: egli è uno scrittore di gialli ed un investigatore a tempo perso, in grado di indagare su questo mistero e scovare il vero omicida. Delitti, furti e tentati omicidi si alternano nel corso della storia e, pian piano, il puzzle inizia a combaciare, facendo venire a galla un oscuro passato. Mae Son-Jun si trova ad analizzare non solo le vicende, ma anche le zone più profonde del proprio animo, attraverso un vero e proprio turbinio di emozioni. Il libro è in grado di creare curiosità e suspence, tenendo il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

«Per quanto possa sembrare esagerato, io credo che in realtà ci siano molti più misteri di quanti ne vengano rivelati…»

Acquista il libro

https://bestrongedizioni.it/prodotto/ballo-in-fa-minore/



Storia della scrittrice

Marta Brioschi è nata a Milano nel 1967 e, attualmente, abita a Bolzano. Ha da sempre amato i libri, soprattutto i classici e quelli di Topolino, grazie ai quali ha imparato a leggere. È appassionata del mondo orientale, tanto da aver imparato le lingue asiatiche e tradurre i sottotitoli delle sue serie TV preferite. Per Be Strong Edizioni ha già scritto altri tre romanzi gialli.





Facebook: https://www.facebook.com/MaeSonJunMysteries

Instagram: https://www.instagram.com/marta.brioschi_official

Blog: unpodiraplapla.blogspot.com