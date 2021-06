È on air dal 20 giugno la nuova campagna per il lancio della stagione di Leolandia, il parco più amato dalle famiglie con bambini, la cui inaugurazione è stata martedì 15 giugno.

Il focus della campagna è il concetto “un mondo fantastico che esiste davvero” ad indicare che a Leolandia i piccoli sono veri protagonisti di un’esperienza speciale, prima solo immaginata. Un’esperienza da vivere in prima persona in tutti i mondi di Leolandia, a cominciare da PJ Masks City, la prima e unica area al mondo interamente dedicata ai Superpigiamini, cartone animato campione di ascolti in Italia e all’estero.

“Dobbiamo saperci raccontare e lo storytelling è centrale per attivare il nostro brand. Nel nostro mood i bambini sono sempre al centro della campagna, quali veri protagonisti delle esperienze da vivere al parco – afferma David Tommaso, Direttore Marketing & Sales di Leolandia –. Giocando, mettono in scena delle avventure che poi si trovano a poter vivere dal vivo a Leolandia, dove possono divertirsi e incontrare i propri personaggi preferiti. Un concetto ben espresso anche dal copy, che va proprio in questa direzione.

La pianificazione si concretizza in una campagna crossmedia integrata, focalizzata soprattutto sulla TV e il web. Per questo primo lancio a supporto del 50° anniversario del Parco presidiamo tutti i canali TV kids school e pre-school, con un nuovo spot da 30’ ed un inedito jingle, accattivante e molto orecchiabile, in linea con il messaggio della campagna. Il piano digital marketing includerà piattaforme come Social ADV e Adwords, con campagne in target e in remarketing. Non mancheranno infine la stampa periodica femminile e l’outdoor, con il presidio nei grandi centri commerciali, attraverso flyer cartacei ma soprattutto comunicazioni sui nuovi strumenti digitali, come ledwall e digitotem”.

Per l’aspetto creativo della campagna, Leolandia si è affidata all’agenzia di comunicazione integrata Xister Reply, che segue il parco dalla scorsa stagione, mentre della pianificazione si occupa il centro media Carat. Confermata l’agenzia romana Secret Key per l’advertising sui canali web e social ed un supporto strategico sull’email marketing.

Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Covid-19 e l’impegno in prima linea al fianco dell’associazione di categoria per chiedere alle autorità l’anticipo della data di apertura, la nuova stagione di Leolandia è partita martedì 15 giugno con tante sorprese, a cominciare dai festeggiamenti per il 50° anniversario, che dureranno per tutta la stagione.

Tante le conferme e molte le novità, come il nuovo mini-live show dedicato ai fan della serie TV Miraculous, con protagonisti Ladybug e Chat Noir che si confrontano con il perfido Papillon per poi essere finalmente incoronati Super Eroi della città, tra mirabolanti acrobazie. I simpaticissimi Bing e Flop coinvolgono i bambini nel teatro all’aperto della Riva dei Pirati con un nuovo divertente gioco tra le note della “Canzone dell’Arcobaleno”. Presenti all’appello anche tutti gli altri amati personaggi di Leolandia: Masha e Orso nella loro Foresta, il Trenino Thomas, sempre pronto ad offrire un giro panoramico del parco a bordo dei suoi scintillanti vagoni blu, e i padroni di casa Leo e Mia.

Dal 15 giugno Leolandia invita grandi e piccini a scoprire PJ Masks City e tutte le novità della nuova stagione!