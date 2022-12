Rispetto alle previsioni redatte nel mese di ottobre cambia la leadership per la categoria Miglior film, laddove la pellicola rivelazione dell'anno Everything Everywhere All At Once targata A24 e il pluripremiato film Gli Spiriti dell'isola si impongono nella Stagione dei Premi americana, superando per il momento quello che era considerato il favorito dell'anno, The Fabelmans di Steven Spielberg.

Seguono 2 campioni del Box-office come Avatar: The Way of Water e Top Gun: Maverick. Tra gli altri potenziali favoriti per la nomination spiccano: TAR, Elvis, Women Talking e Babylon.