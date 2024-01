Attento Milan: il Bayern Monaco pensa a Tomori!

Importante notizia di mercato in arrivo dalla Germania, in particolare dall’edizione locale di Sky Sport. Secondo l’emittente infatti il Bayern Monaco, club alla ricerca di un difensore centrale in questa sessione di gennaio, avrebbe mosso i primi passi per Fikayo Tomori del Milan.

Il centrale inglese, attualmente alle prese con il recupero dall’infortunio, è uno dei primissimi nomi sulla lista del club bavarese ed il suo principale sponsor sarebbe il direttore sportivo Christoph Freund, tanto che nelle ultime settimane l’uomo mercato avrebbe cercato di convincere anche il resto della dirigenza ad investire su di lui già nella sessione di mercato invernale.

Ad oggi appare piuttosto improbabile che il Milan possa privarsi della sua colonna difensiva visti i tantissimi problemi di infortuni nel reparto. Dopo Gabbia, infatti, l’idea di Moncada e del comparto mercato rossonero è quella di acquistare un altro difensore centrale. Il Bayern comunque monitora attentamente la situazione e per l’emittente non è da escludere un ulteriore tentativo nel corso delle prossime settimane di mercato invernale. In questa stagione, prima dell’infortunio, il centrale classe ’97 aveva collezionato un totale di 22 presenze con la maglia rossonera, divise in 16 di campionato e 6 di Champions League, con all’attivo anche 3 gol.



Tiago Pinto: “Huijsen? La Roma cerca un difensore, posto solo per i giovani…”

Tiago Pinto, general manager della Roma, parla così a Sport Mediaset prima della partita interna contro la Cremonese per gli ottavi di finale di Coppa Italia: “Questa è una partita dalla Juventus, è come una finale: la coppa è così. Ci vorrà la massima serietà possibile per cercare di andare avanti nella competizione, quello che è successo l’anno scorso è successo, non possiamo avere questo tipo di memoria”.





L’interesse per Huijsen della Juventus è reale? Siete in ritardo sul difensore?

“Ogni tanto penso di parlare bene italiano, magari non lo è. Mi fate sempre le stesse domande e ho sempre detto di voler portare un difensore centrale in Serie A, ma anche che abbiamo posto in lista solo per dei giovani e che abbiamo problemi con i margini dei trasferimenti economici. Il mio lavoro alla Roma è sempre stato così e non mi sono mai lamentato, ho sempre portato a casa soluzioni interessanti. Anche a gennaio, penso a Sergio Oliveira o Llorente o altri. In portoghese diciamo che fare le cose bene e velocemente è impossibile, io lavoro per fare il meglio a Roma nelle condizioni in cui sono”.

Si sente tranquillo per il futuro?

“È il mio lavoro, non me ne lamento. Sono in contatto ogni giorno con agenti e altri colleghi, questo è il momento di essere più attivi, è tutto più stressante ma va bene così. Il mio futuro? Se va tutto bene dopo la partita torno a casa…”.



Super Cdk: l’Atalanta stende il Sassuolo e trova il Milan in Coppa

Sarà l’Atalanta l’avversaria del Milan nei quarti di finale di Coppa Italia: superato il Sassuolo (che sperimenta la difesa a tre) agli ottavi per 3-1 firmato proprio dall’ex rossonero De Ketelaere, che realizza una doppietta tra il 24’ e il 63’, prima di servire a Miranchuk l’assist del 3-0 al 71’ (un gol, una traversa colpita e un passaggio decisivo per il russo). Rete della bandiera di Boloca al 95′.



Napoli, dopo Mazzocchi ecco il colpo Samardzic

Il botto di Capodanno è solo rinviato di qualche giorno. Ma arriverà. Aurelio De Laurentiis lo ha promesso ai tifosi del Napoli, ci ha messo la faccia dopo l’ennesima delusione contro il Monza: “Interverremo sul mercato per recuperare il tempo perduto”. Il primo colpo dovrebbe essere Lazar Samardzic, talento serbo dell’Udinese, in estate a un passo dalla firma con l’Inter. L’operazione non andò a buon fine perché il padre del giocatore, col ragazzo già a Milano a sostenere le visite mediche, cambiò le carte in tavola, chiedendo una commissione diversa. Ecco, il fatto che da ieri anche papà Mladen Samardzic abbia cominciato a trattare con il Napoli, è una implicita ammissione che la trattativa procede in maniera spedita e che siamo quindi all’ultimo chilometro. Che non vuol dire necessariamente che l’affare sia chiuso, però tutti sono al lavoro per chiudere quanto prima. Il Napoli ha messo nel mirino Samardzic da diverso tempo e ora, dopo la cessione di Elmas e l’addio ormai quasi scontato di Zielinski a fine stagione a parametro zero, l’arrivo del serbo è considerato una priorità per la mediana azzurra: fantasia, geometrie e gol (due stupendi realizzati al Maradona in carriera), quello che sta mancando oggi ai campioni d’Italia.





Coppa Italia, Milan-Cagliari 4-1

Con una doppietta di Jovic il Milan archivia già nel primo tempo la pratica Cagliari e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla fine il risultato dice 4-1 rossonero, grazie anche alla prima rete con i grandi dell’ivoriano Chaka Traorè e al ritorno al gol di Leao in pieno recupero, subito dopo la rete della bandiera rossoblù di Azzi. Bene Theo Hernandez, autore degli assist per i gol del serbo, spicca anche il 2005 Alex Jimenez.





Inter, Zielinski, Djalò e Taremi bloccati per l’estate

Buchanan e non solo. Attenzione, però, non significa che l’Inter abbia in cantiere altri innesti per il mercato di gennaio – a meno che Sanchez non si faccia sedurre dal denaro saudita e comunque chi arriverebbe al suo posto a zero? -, piuttosto occorre evidenziare come il club nerazzurro, in anticipo rispetto agli altri, si sta già portando avanti anche per la prossima stagione. Sono ben tre, infatti, i giocatori in scadenza bloccati, vale a dire Zielinski, Djalò e Taremi. Il primo dei quali è da considerare già quasi nerazzurro, come viene spiegato in maniera più dettagliata a parte. Adesso, però, il focus è sull’attualità, vale a dire su Buchanan, atteso per domani a Milano.