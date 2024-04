Conte tiene in stand-by un top club, vuole l'Italia: ADL pressa, i dettagli

Aurelio De Laurentiis insiste per portare Antonio Conte a Napoli. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato nel corso di Radio Goal fornendo gli ultimi aggiornamenti: “I contatti tra De Laurentiis e Conte ci sono, proseguono perchè il patron del Napoli si è spinto oltre, ha fatto un’offerta importantissima. Il tecnico ha ricevuto negli ultimi 10 giorni non solo il pressing del Napoli, ma anche di un top club estero.

La trattativa è curata da un agente di grande grido e Conte non ha dato la disponibilità mettendo questo club in stand-by. Vuole valutare con calma perchè ha un grande desiderio condiviso con la sua famiglia, vorrebbe restare in Italia. E in Serie A l’unico club che lo pressa e che lo vuole è il Napoli. Crescono le possibilità, ma non è vero che ha già firmato”, le parole di De Maggio nel corso di Kiss Kiss Napoli.



Gambaro: “Il Napoli può arrivare sesto. Per la prossima stagione servono almeno 4-5 giocatori importanti”

Ezio Gambaro parla a Marte Sport Live: “Il sesto posto può essere alla portata del Napoli: se la squadra riesce dopo la vittoria di Monza a dare continuità di risultati, è un obiettivo raggiungibile. Più difficile il quinto della Roma a +7, che con De Rossi è cambiata radicalmente rispetto a quanto mostrato con Mourinho. Per ambire ad un posto in Champions, il Napoli dovrebbe vincerle tutte e la Roma dovrebbe perdere diversi punti per strada, cosa che potrebbe succedere considerando che è impegnata in Coppa. Ma è oggettivamente complicato, specie per un Napoli che non ha mostrato continuità in questa stagione. Per la prossima il Napoli dovrà fare cambiamenti decisi in rosa, con l’innesto di 4-5 giocatori importanti: la rosa attuale è molto importante ma la difesa deve essere ricomposta con un centrale di difesa, un esterno destro forte, un terzino destro se Di Lorenzo dovesse andar via (il capitano del Napoli è il migliore nel suo ruolo, al di là della stagione in corso) e due innesti a centrocampo. Poi, se andrà via Osimhen come sembra, o si dà la 9 a Simeone che per me la merita, o si deve pensare all’erede del nigeriano anche in base al nuovo allenatore e alle sue idee di gioco. Per me il calcio Napoli è esempio per tutti: pur non avendo fatturati come le big, si è qualificato per 14 anni in Europa, ha vinto lo scudetto mantenendo un monte ingaggi controllato; quindi, penso che in Italia sia esempio da seguire e non condivido le grandi critiche che sono state rivolte alla società quest’anno. Non so se Conte possa approdare in azzurro, però non è da escludere. L’ultima esperienza al Tottenham non è stata felice, dopo aver vinto con Juve e Inter. Potrebbe anche voler dimostrare di essere in grado di vincere con un club che di scudetti ne ha vinti pochi rispetto alle altre compagini allenate in precedenza. Vincere in club come Napoli, Lazio e Roma sarebbe una soddisfazione tripla. È ovvio che Conte col Napoli dovrebbe decidere di cambiare modulo tattico perché il 3-5-2 per i giocatori in rosa attualmente non mi pare indicato ma è allenatore che sa giocare anche con altri moduli, non fatico a pensare che potrebbe impostare un 4-3-3 o un 4-2-4”.



Accardi: “Manna? Ricordiamoci quando arrivò Giuntoli. Il Napoli deve programmare al meglio il suo futuro”

Beppe Accardi parla a Marte Sport Live: “Tutti ci poniamo la domanda se Manna sia l’uomo giusto per il Napoli, ma non dimentichiamo che quando arrivò Giuntoli ci ponevamo la stessa domanda. Il direttore sportivo a Napoli si confronterà con l’area scouting, che è composta da ottimi professionisti, e dovrà avere una grande capacità di gestire soprattutto i rapporti tra Presidente, squadra, allenatori. Il Napoli deve provare a programmare la prossima stagione con calma, poi se arriverà l’Europa ancora meglio. Ma il primo obiettivo deve essere il futuro del Napoli, che non deve dipendere strettamente dalla qualificazione alle coppe europee. Sono infine molto felice, da ex giocatore, per la promozione della Cavese in serie C: il presidente sta investendo, ha portato professionisti in società, ha fatto tesoro degli errori fatti in passato e finalmente la Cavese è tornata in un campionato professionistico meritatamente”.



Simeone: “Napoli avrà gli Europei allo stadio Maradona, a prescindere dalle decisioni di De Laurentiis”

Nino Simeone parla a Forza Napoli Sempre: “Non so se lo stadio Maradona sia un capitolo chiuso per De Laurentiis, non vorrei fosse una strategia del patron del Napoli. Lui fa l’imprenditore, fa il suo gioco ed adesso spinge ancora sulla questione Bagnoli pur consapevole che quell’area ha dei vincoli ambientali. Voglio tranquillizzare i tifosi: Napoli sarà scelta ugualmente per gli Europei con lo stadio Maradona, viene scelta perché è Napoli, indipendentemente da tutto. L’architetto Zavanella in passato aveva progettato una ristrutturazione dello stadio, perché oggi non si può fare più? Forse per la minusvalenza di 100milioni di cui ha parlato il patron? Noi avremo, come tutte le altre città che verranno scelte, degli aiuti da parte dello Stato per la ristrutturazione del Maradona e quindi procederemo in tal senso. Sono tifosissimo del Napoli ma ho una responsabilità verso la città e i cittadini di cui devo fare gli interessi.Bisogna parlare di cose concrete: i responsabili dell’operazione sono il ministro Fitto, Mattarella e Manfredi come commissario per Bagnoli e sindaco di Napoli. De Laurentiis si è rivolto a Fitto come tutti gli imprenditori che vogliano fare degli investimenti sul territorio, e ben venga. Probabile che presto, a prescindere da De Laurentiis, il ministro Fitto incontri il sindaco. Il presidente del Napoli spesso fa conferenze stampa che creano qualche problema, facendoci passare per persone che non vogliono che si investa sullo stadio: non è così. Il Comune si preoccupa di fare in modo che Napoli partecipi agli Europei 2032 indipendentemente da De Laurentiis e chiunque altro, garantendo che lo stadio sia fruibile ed adeguato agli standard europei. Noi siamo qui per dare una mano su proposte concrete e non sui sogni, noi amministriamo questa città e abbiamo bisogno di fatti. A Bagnoli non si possono fare strutture in altezza, cosa che si può fare allo stadio Maradona”.



Napoli, si ferma Olivera: lesione muscolare per il difensore

Mathias Olivera è stato visitato all’SSC Napoli Konami Training Center e successivamente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra.Il calciatore azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo.





Hermoso, l’agente apre all’Italia: “Inter e Napoli grandi club”

“Mario vuole giocare in un campionato importante, non vuole scartare nessuna opzione”. Inaki Espizua, agente del difensore dell’Atletico Madrid Hermoso, in scadenza di contratto con i Colchoneros, apre a un possibile arrivo in Italia. Il nome del suo assistito è stato accostato a Inter e Napoli per la prossima stagione. “È un calciatore che sta facendo molto bene e che in questi cinque anni a Madrid è cresciuto tanto, ora sta terminando il suo contratto con l’Atletico. Non è detto che vada a giocare altrove, ma quando si firma un contratto ci deve essere un progetto comune e in questo momento siamo lontani da un rinnovo”, ha detto ai microfoni di CN24TV.

“Il Napoli è un grande club, lo scorso anno ha vinto lo scudetto e ha una storia importante – ha aggiunto Espizua – Per rispetto di tutti non voglio parlare di club singoli, ma sicuramente la Serie A può essere una destinazione prestigiosa, anche l’Inter è un grandissimo club, è uscita dalla Champions perché ha lasciato aperta la qualificazione all’andata e perché non è mai facile affrontare l’Atletico Madrid e la Champions”. Hermoso, classe 1995 cresciuto nelle giovani del Real Madrid che piace anche in Premier League, può giocare come centrale, come braccetto di sinistra e all’occorrenza anche come terzino sinistro.