Sarà presente anche l’autrice Marilena Verri con la sua opera “Gioco e Tormento” al Salone Internazionale del Libro, che si svolgerà dal 15 al 19 maggio 2025, negli spazi del Lingotto Fiere di Torino. La casa editrice Aletti parteciperà con il suo stand, tra oltre mille editori, in un percorso espositivo lungo quattro padiglioni.

L’autrice e soprano Marilena Verri - che, dal Veneto, si è trasferita a Milano da diversi anni - è ormai una habituée della Fiera, giunta alla 37^ edizione, grazie alla quale ha ottenuto diversi premi gratificanti e grandi soddisfazioni. La sua silloge “Gioco e tormento” - pubblicata nella collana “I Diamanti della Poesia” dell’Aletti editore - è dedicata al compianto marito, Vincenzo Di Lalla, artista, poeta, compositore e disegnatore, “ucciso dalla vita” quasi trent’anni fa. Nella prima parte del libro si possono conoscere anche alcune sue poesie.

Per Marilena Verri, scrivere rappresenta il modo più autentico per ricordare il suo amato artista, parlare della sua storia, presentare le sue opere e poter affrontare il dolore liberandosi da un senso di nostalgia e solitudine, per cui nella vita non può esserci spazio troppo a lungo. Il libro - la cui prefazione è firmata da Alessandro Quasimodo - è suddiviso in due sezioni: “Tormento”, costituito da “poesie scritte dopo la morte dell’indimenticabile marito Vincenzo Di Lalla”; “Gioco”, che comprende “poesie in cerca di suggestioni umoristiche per darmi aiuto e forse aiutare”. Questo, quasi a voler lasciarsi attraversare dal dolore per poi superarlo, grazie ad una scrittura semplice e amena, che racchiude il senso della vita stessa, in due termini antitetici ma che ne colgono l’essenza (gioco e tormento).

Marilena Verri porterà la memoria del suo amore di una vita anche al Salone del Libro di Torino, il più grande festival culturale dove, ogni anno, si danno appuntamento le personalità della cultura più influenti a livello globale. Oltre 2.000 ospiti da ogni parte del mondo per un totale di circa 1.200 eventi.