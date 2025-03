Dopo il grande successo dello scorso anno, Kellogg’s EXTRA torna alla Milano Design Week con il Kellogg’s EXTRA Hub, un’esperienza immersiva che unisce gusto e creatività. Dall’8 al 13 aprile, l’EXTRA Hub prende vita all’Hangar Voghera, in zona Tortona, regalando ai visitatori un percorso multisensoriale che celebra il piacere dei piccoli momenti di gioia “Extraordinaria”, a partire dalla prima colazione.

Per Kellogg’s EXTRA, ogni mattina è un’opportunità per assaporare la gioia nelle piccole cose. Questa filosofia prende vita nell’EXTRA Hub, dove ogni assaggio trasforma l’ordinario in “Extraordinario” con una scintilla di creatività. L’Hub è un vero e proprio spazio esperienziale pensato per sorprendere, ispirare e regalare momenti di autentica gioia, con installazioni ispirate al gusto della Granola, laboratori di ceramica, un’esposizione artistica che celebra arte e innovazione e un’installazione collettiva che racconta le gioie “Extraordinarie” di ognuno di noi.

Protagonista indiscusso all’interno dell’EXTRA Hub non può che essere il gusto irresistibile della Granola n.1 in Italia[1]. Nell’area di degustazione, i visitatori potranno assaggiare il gusto “Extraordinario” di EXTRA, scegliendo la propria variante preferita da abbinare a latte o yogurt, e aggiungendo deliziosi ingredienti come frutta disidratata, cacao, miele o cannella.

L’EXTRA Hub è un luogo di scoperta, con installazioni dai colori vibranti ispirate agli ingredienti iconici della Granola. Tra croccanti agglomerati di avena integrale, deliziosi lamponi e golose scaglie di cioccolato, i visitatori potranno immortalare il loro viaggio nell’universo di EXTRA, scattando foto ricordo uniche grazie a strumenti di realtà aumentata, in linea con il tema della Milano Design Week 2025, “Mondi Connessi”.

L’Hub ospiterà anche una mostra artistica inedita di sei tazze, ciascuna ispirata a una delle sei croccanti referenze di Kellogg’s EXTRA. Frutto della creatività di sei artisti di talento e dell’avanguardia di sei ingegneri di intelligenza artificiale, queste opere d’arte rappresentano l’incontro tra arte e innovazione: gli ingredienti distintivi della Granola, infatti, prenderanno vita attraverso spettacolari ologrammi sospesi su tazze ideate con il supporto dell’IA e realizzate da stampanti 3D, per poi essere decorate a mano.

L’EXTRA Hub è anche uno spazio dove esprimere la propria creatività: ogni giorno, in collaborazione con Mani Milano Lab, i visitatori dell’Hub potranno partecipare a laboratori di ceramica, personalizzando la propria tazza da colazione con parole e immagini che rappresentano le loro piccole gioie quotidiane.

Ma la vera gioia è quella che si condivide. Per questo, il brand invita tutti i visitatori a lasciare un messaggio sull’installazione collettiva “trame di gioia” dell’EXTRA Hub, creando così un mosaico di emozioni e pensieri che celebrano la bellezza dei piccoli momenti felici e l’energia positiva che rendono “Extraordinarie” le giornate di tutti noi.

“Siamo felici di riportare il nostro Kellogg’s Extra Hub alla Milano Design Week per il secondo anno consecutivo, regalando ai nostri consumatori un’esperienza coinvolgente che celebra la passione per la creatività.” commenta Elisa Tudino, Activation Brand Lead Italia di Kellanova. “E questa è solo la prima tappa di un viaggio che ci accompagnerà per tutto il 2025, un percorso all’insegna di gusto e ispirazione, con cui continueremo a creare momenti di gioia Extraordinaria.”

Per iscriversi ai workshop di ceramica presso il Kellogg's EXTRA Hub, registrarsi al seguente link. La partecipazione è gratuita.





[1] Dati di vendita dei prodotti di marca della categoria italiana Granola. (Circana, 2024)