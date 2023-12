La dichiarazione più importante rilasciata domenica da Matteo Salvini, che in un piccolo padiglione della Fortezza da Basso ha organizzato un evento per lanciare la campagna per le prossime europee chiamando a Firenze i leader dei partiti che a Bruxelles fanno parte del gruppo Identità e Democrazia cui appartiene la Lega, è stata le seguente:

"Complimenti e buon lavoro al Generale Vannacci, leale e coraggioso servitore dell’Italia e degli Italiani."

Il leale e coraggioso omofobo e razzista Roberto Vannacci è stato nominato Capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri, evidentemente promosso sul campo per meriti editoriali, per aver esaltato nel suo libro (spazzatura), titolato il mondo al contrario, la discriminazione e l'odio come valori universali.

Una notizia che non poteva non esser diffusa proprio oggi, Giornata internazionale delle persone con disabilità. Infatti, Vannacci a parte, è difficile credere che quanto accaduto non possa non esser collegato ad un problema di disabilità mentale da parte di chi sia responsabile di tale nomina... visto che ha fatto tutto il contrario di ciò che con Vannacci si sarebbe dovuto fare: cacciarlo non promuoverlo!

L'altra spiegazione per tale nomina, invece, è che da parte di un governo (post) fascista si sia voluto premiare un generale che ha scritto un libro che si richiama al ventennio... fascista.

"La nomina del generale Vannacci a capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri - dichiara il deputato Magi di +Europa - è indegna. Sarà stato premiato per le sue fatiche letterarie, ma è la conferma che con questo governo la xenofobia, l’omofobia e le farneticazioni complottiste rappresentano meriti e non demeriti.Invece di destituire un militare che con le sue parole tradisce i valori della Costituzione su cui ha giurato, viene confermato ai massimi vertici dell’Esercito.Il ministro Crosetto, che si era inizialmente indignato per le frasi contenute nel libro di Vannacci, smentisce se stesso e valorizza all’interno delle nostre Forze Armate la peggiore Italia. È tutto semplicemente vergognoso".