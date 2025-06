Saarbrücken, giugno 2025 – Con l’inaugurazione della mostra “Negativo è Positivo” dell’artista calabrese Mario Vetere, l’Associazione Kalabria Italiae Mundi e.V. si conferma come una delle realtà italiane più attive in Germania per la promozione culturale della Calabria e dell’Italia intera.

La mostra, organizzata in collaborazione con la VHS di Saarbrücken e il Regionalverband Saarbrücken, sarà visitabile dal 26 giugno al 29 agosto 2025 presso l’Altes Rathaus (Foyer) a Saarbrücken, location di prestigio e storia. L’ingresso è libero, e il vernissage si terrà giovedì 26 giugno alle ore 17:00.

L’evento rappresenta il debutto in Germania di Mario Vetere, artista nato a Torino da genitori calabresi e attualmente residente a Strongoli (KR), che ha già esposto in contesti nazionali e Internazinali. Le sue opere sono il risultato di un’affascinante ricerca sulla percezione del colore e sull’uso del negativo, che rimanda alle vecchie pellicole fotografiche, e che prende vita grazie a un filtro sviluppato appositamente dal brasiliano Scott Martins. Il risultato? Opere che, a occhio nudo, appaiono astratte e spente, ma che rivelano la loro sorprendente profondità cromatica e dettaglio quando osservate attraverso la lente digitale. L’amministrazione del Comune di Strongoli nella persona del Sindaco Francesco Benincasa ha sostenuto l’artista con Patrocinio.

Kalabria Italiae Mundi e.V. non solo ha sostenuto attivamente l’iniziativa, anche grazie agli sponsor che renderanno speciale l`inaugurazione : Ristorante Pizzeria „La Perla Nera“ a Rehlingen con un Catering tutto calabrese, Ristorante Pizzeria „Da Nico“ a Saarbrücken con vino calabrese, e lo sponsor che sostiene attivamente l`associazione l`impresa Innova Home GmbH a Riegelsberg; ma continua a distinguersi come ponte culturale tra l’Italia e la Germania, collaborando ufficialmente con il Centro Studi sull’Italiano dell’Università di Trier, diretto dalla Prof.ssa Mara Onasch, con cui porta avanti progetti di valorizzazione linguistica e culturale.

“Ringraziamo la VHS di Saarbrücken per questa importante opportunità – dichiara l’associazione – e auspichiamo che sia l’inizio di una lunga e proficua collaborazione. Il nostro obiettivo resta quello di promuovere l’Italia e in particolare la Calabria, terra di origini e di passioni, attraverso l’arte, la lingua e la cultura.”

Durante la cerimonia inaugurale, Michele Marotta terrà la laudatio ufficiale, mentre l’accompagnamento musicale sarà curato da Stefan Röttig, contribuendo a rendere l’evento un momento di alto profilo culturale.