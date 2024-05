Sei gli spagnoli tra i primi dieci della gara Sprint del GP di Francia sul circuito di Le Mans, tre ad occupare tutti i gradini del podio.

Le qualifiche della mattina sono state la replica della Practice del venerdì con Martin (Pramac) che è riuscito a prendersi la pole, facendo registrare nuovamente il record del tracciato con 1:29.919 e cancellando così quello ottenuto 24 ore prima, seguito a meno di 2 decimi dalla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia.

Nella Sprint, quindi, era lecito attendersi un testa a testa tra i due per tutti e 13 i giri della gara. Al via Martin va subito al comando, mentre la moto di Bagnaia (era quella di riserva perché l'altra non era ancora stata riparata dopo una caduta nelle qualifiche) si impenna e lui rimane risucchiato in mezzo al gruppo, finché dopo un paio di giri, finito lungo nella ghiaia, decide di ritirarsi.

@PeccoBagnaia's #TissotSprint quickly went from bad to worse!



The Italian hit trouble at the start and was later forced to retire ⚠️#FrenchGP 🇫🇷