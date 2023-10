E’ stata inaugurata il 29 settembre a Chiavari l'undicesima sede appartenente al nuovo polo sanitario VivoLab

Dalla fusione di 11 strutture sanitarie, presenti da 30 anni nel Levante Ligure, nasce VivoLab un polo di centri convenzionati con le Asl locali, con oltre 106 professionisti di cui 50 medici, 10 tecnici di radiologia, 8 biologi e il resto tra infermieri e amministrativi. Delle 11 sedi, quella di Chiavari appena inaugurata (29 settembre), mette a disposizione apparecchiature di ultima generazione, come la risonanza magnetica ad alto campo, in linea con le piu’ avanzate strutture ospedaliere, ma offre anche nuovi servizi a domicilio come la radiologia digitale che permette di eseguire immagini radiologiche a soggetti impossibilitati a raggiungere l’istituto. Tra le specializzazioni va citata anche la medicina del lavoro: sono 1900 le aziende assistite dai centri - ora chiamati Vivolab - che dagli anni ‘90 supportano società sia liguri sia del basso Piemonte.

"L’obiettivo di concertare sotto un unico nome e cioè “VivoLab” tutte le nostre realtà - commenta il Dot. Circella Giovanni - è quello di offrire in modo più efficace, ma anche più capillare ed esteso, il nostro servizio al territorio. Da una parte i nuovi bisogni della società con soggetti fragili in aumento, e dall’altra i traguardi della medicina moderna, ci hanno spinto a innovare le modalità con cui offriamo i nostri servizi. Vivolab rappresenta una raccolta di singolarità, specificità e professionalità già fortemente radicate nel Levante Ligure: 8 centri per la diagnostica e ambulatori e 3 laboratori di analisi, che oggi si fondono. Ci auguriamo che unendole tutte sotto un unico cappello e con un’unica logica organizzativa, si abbia un impatto positivo sulle liste d'attesa, facilitando e velocizzando la prenotazione degli esami da parte dei pazienti".

Le 11 sedi sono dislocate a Rapallo, Lavagna, Sestri Levante, Cicagna e Chiavari.

Dalla diagnostica per immagini all'ambulatorio medico specialistico (neurologia, cardiologia, dietologia, ortopedia, otorinolarigoiatria…). alle cure a domicilio, Vivolab rappresenta un passo avanti nel fornire assistenza sanitaria di qualità per tutti e accessibile anche a chi risiede fuori regione), ma che soggiorna spesso in Liguria. Nei nostri poliambulatori medici vengono eseguite visite di medicina dello sport e nella sede di Chiavari è previsto un primo soccorso ortopedico.

“Noi offriamo un servizio utile a integrare l'offerta degli ospedali. Grazie ai nuovi investimenti in apparecchiature di diagnostica avanzata dice il Dott. Estienne Marco la gamma di servizi proposti dalle strutture sanitarie del nostro gruppo si amplia con l’inserimento di una nuova risonanza magnetica ad alto campo, ma anche macchinari più "ordinari" come la radiologia tradizionale: oggi da noi diventa possibile fare esami esponendo il paziente a una minor dose di raggi. A domicilio possiamo effettuare radiografie in digitale: le immagini fatte al paziente, vengono trasmesse nei nostri centri e valutate immediatamente dal medico che le referta. Un servizio prezioso se si deve spostare un paziente allettato con patologie spesso gravi.

Resta uguale invece l’attenzione alla persona e il servizio di cura del personale sanitario su cui i nostri pazienti possono contare. Le persone nelle nostre sedi troveranno sempre assistenza e disponibilità da parte di medici, tecnici e infermieri per accogliere le loro richieste e i loro bisogni”.

Per quanto riguarda la medicina del lavoro, oltre a gestire infermerie aziendali, Vivolab col proprio personale segue oltre 1900 tra piccole e grandi società per fare esami ematochimici, audiometria, spirometria, vision test ed esami tossicologici. Inoltre i medici affiancano anche gli imprenditori nell’attività di sensibilizzazione sulle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro.

Vivolab è controllata da PureLabs SpA, Holding di Investimento nel settore della diagnostica clinica avviata su iniziativa del fondatore Nino Lo Iacono a cui hanno aderito famiglie imprenditoriali di elevato standing, family office e holding di partecipazioni, fra cui è possibile citare Boutique Italia (a sua volta partecipata da Banca Patrimoni Sella), Marcap, Mazal Capital, Kayak e Yellow Holding (Gruppo Acerbis).