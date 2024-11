Health Italia è un'azienda leader nel settore della sanità integrativa in Italia, impegnata a migliorare il benessere delle persone attraverso servizi innovativi e personalizzati. Grazie alla continua crescita, all'attenzione alla sostenibilità e all'uso di tecnologie come la telemedicina, l'azienda rappresenta un punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale.



Health Italia: soluzioni innovative per il benessere e la prevenzione

Da oltre 20 anni, Health Italia si dedica a migliorare la qualità della vita delle persone offrendo un'ampia gamma di servizi di sanità integrativa. L'azienda propone soluzioni su misura per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, includendo piani sanitari personalizzati e programmi di welfare aziendale. Grazie a una vasta rete di strutture convenzionate e all'uso di tecnologie all'avanguardia come la telemedicina, l’azienda rende l'accesso alle cure più semplice e immediato. Inoltre, attraverso iniziative come Hi Welfare e Health Point, l'azienda supporta il benessere dei dipendenti e promuove la prevenzione come elemento chiave per una vita sana.



Crescita e sostenibilità: il futuro di Health Italia

Nel corso del 2023, Health Italia ha registrato una crescita significativa, migliorando la propria redditività e rafforzando la solidità finanziaria. Questo successo è il risultato di una strategia focalizzata sull'efficienza operativa e sull'innovazione continua che caratterizza l’impresa romana. «Il Gruppo ha affrontato una importante riorganizzazione strategica con una focalizzazione sul core business, tramite un processo continuo di semplificazione gestionale e strutturale, che proseguirà anche nel 2024, unitamente a una politica di efficientamento», ha evidenziato l’AD Livia Foglia. L'azienda si impegna anche sul fronte della sostenibilità, come dimostra il rating ESG "A" ottenuto da Cerved Rating Agency. «Guardando al futuro, intendiamo capitalizzare il promettente tasso di crescita nel settore della Sanità Integrativa, mantenendo l’attenzione su efficacia commerciale, efficienza gestionale e sostenibilità», ha concluso la manager.