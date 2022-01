A dicembre il governo israeliano ha indicato il 25 gennaio come data ultima per l'evacuazione, da parte dei palestinesi, del quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme est, lo stesso che a maggio dello scorso anno era diventato la miccia che aveva acceso la mobilitazione palestinese finita con il lancio di missili da Gaza e un'operazione militare israeliana contro la Striscia.

Nel 1956, il governo giordano trasferì a Sheikh Jarrah 28 famiglie palestinesi che avevano dovuto abbandonare le loro case che si trovavano in quello che era diventato la Stato di Israele, durante la guerra del 1948. Ciò fu fatto in base ad un accordo tra la Giordania (che all'epoca aveva un mandato su Gerusalemme Est e la Cisgiordania) e l'UNRWA che prevedeva la rinuncia allo status di rifugiato delle famiglie in cambio dei titoli di proprietà delle nuove case che vi fossero state costruite dopo tre anni di residenza. A seguito della guerra del 1967 la Giordania perse il mandato dopo che Gerusalemme est e la Cisgiordania furono occupate da Israele.

Dagli anni '70, diverse organizzazioni di coloni ebrei hanno intentato cause a ripetizione contro le famiglie palestinesi che vivevano a Sheikh Jarrah, sostenendo che la terra originariamente apparteneva agli ebrei e, pertanto, anche le case che vi erano state costruite. Tali organizzazioni sono riuscite a far sfollare 43 palestinesi nel 2002, le famiglie Hanoun e Ghawi nel 2008 e la famiglia Shamasneh nel 2017.

Adesso i militari israeliani hanno iniziato a sgomberare le famiglie rimaste.

La scorsa notte hanno sgomberato la famiglia Salhya, demolendo persino la loro abitazione. Hanno circondato la casa, arrestato 18 persone fra familiari e sostenitori e poi l'hanno distrutta.

"Non è un arresto, è una vendetta", ha commentato l'avvocato della famiglia, Walid Abu-Tayeh. "Questa casa era stata costruita nel 1925 prima che lo Stato di Israele esistesse e in ogni caso non c'era nessun ordine di demolizione, solo di sfratto e noi avevamo fatto sapere che avremmo collaborato".

Hanno tagliato l'elettricità. Hanno lanciato gas lacrimogeni, hanno aggredito e arrestato cinque membri della famiglia, compreso il padre Mahmoud, la sorellina di nove anni Ayah e una zia. Hanno picchiato anche chi stava fuori a difesa della casa. Hanno sparato proiettili di gomma ai giornalisti che erano nei paraggi e impedito alle ambulanze di avvicinarsi. Alla fine hanno demolito la casa. L'hanno distrutta, con all'interno tutto quello che la famiglia possedeva, mentre fuori pioveva. Questo hanno fatto i soldati del democratico Stato ebraico di Israele

Tel Aviv sostiene che il terreno dove sorgeva la casa della famiglia Salhya serve per costruire una scuola per bambini disabili... come se quello fosse l'unico posto disponibile rimasto sulla Terra!

Stavolta nessun lancio di missili da parte di Hamas che si è limitata a diffondere la seguente dichiarazione...