Halloween, la notte più macabra dell’anno non può essere che celebrata nel modo più spaventoso possibile, così il Cowboys’ Guest Ranch di Voghera ha organizzato un evento ricco di raccapriccianti attività per grandi e piccini. Giovedì 31 ottobre si parte alle ore 19 con "Halloween Dinner", nel ristorante del ranch saranno servite le tipiche prelibatezze Tex-Mex immersi nell’atmosfera del vecchio West. La serata prosegue nell’area PalaTexas, dove andrà in scena il terrificante “Horror Trail”: un percorso attraverso stanze tematiche allestite con mostruose scenografie a sorpresa, qui tutti i peggiori incubi prenderanno forma tra atmosfere lugubri e suggestioni mortifere. Il programma poi prevede con un giro nel Gold Mine Train, le montagne russe del parco in stile western. Un’emozionante avventura con un giro adrenalinico tra salite e discese mozzafiato.

A rendere il tutto ancora più drammatico, il suggestivo spettacolo “Western Horror Stunt Show” dal titolo “Billy The Kid Vs Dracula”, dove si potranno ammirare le funamboliche evoluzioni condotte da numerosi stuntmen professionisti. Acrobazie su due ruote e a corpo libero, tra percorsi spericolati, ostacoli imprevisti e brusche frenate, lasceranno tutti col fiato sospeso.

Spazio alla musica con il concerto degli Explosion Band. Il primo energy disco show italiano con uno spettacolo non stop in cui le migliori hit dance (e non solo) dagli anni ’80 a oggi sono impreziosite da coreografie acrobatiche, cambi di costume e scintillanti scenografie.

Ospite speciale del ranch sarà Taffo, il servizio funebre più famoso d’Italia. In uno stand dedicato sarà a disposizione degli ospiti un vero e proprio servizio preventivi per funerali. Dalla bara ai necrologi, dalla musica agli addobbi floreali. Taffo offrirà poi in regalo una serie di gadget tematici.

La serata si conclude con le selezioni di DJ Tex, che intratterrà il pubblico con i migliori successi del momento.

Giovedì 31 ottobre

Ore 19

Cowboys’ Guest Ranch

Via Tullio Morato, 18 - Voghera (PV)

Ingresso Euro 10-15

Infoline +390383364631