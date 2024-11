Distribuito da Virgin Music Group per Joseba Publishing.

Da venerdì 8 novembre è disponibile “Candele”, il nuovo singolo di Silvia Alibrandi perJoseba Publishing e distribuito da Virgin Music Group. "Candele" esplora la lotta interna tra paure e desideri di cambiamento. Il testo riflette su come accettare i propri pregi e difetti, mentre i ricordi innocenti dell'infanzia si scontrano con le complessità dell'età adulta. La notte diventa un palcoscenico di malinconia e romanticismo, sognando Roma sullo sfondo, mentre le candele simboleggiano fragilità e trasformazione. È un invito a vivere intensamente, abbracciando la bellezza e la fugacità dei momenti che ci definiscono.

“In questa canzone volevo restituire una sensazione malinconica. Immagini precise che sembrano istantanee di una vecchia macchina fotografica. È qualcosa di passato, ma è come se bruciasse ancora dentro. È una notte di cui senti il peso il giorno dopo, è l’insieme di tutte quelle conversazioni che ti ripeti nella testa, in cui pensi soltanto alle cose che non hai detto. Desideri cambiare o ti piaci così come sei? Non c’è una risposta esatta, netta… in realtà dipende dai momenti, ed è come se vivessi in un bilico continuo tra questi due stati.” Silvia Alibrandi

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/3hC87LIjh0biKsYHGp8KX8?si=ef330659d61c4894

Il brano è stato scritto da Silvia con Paolo Pasqua (L'ennesimo), che ne ha curato anche la produzione, regalando un pop rock moderno che sfugge ai soliti schemi del genere. Con la supervisione artistica di Gianni Testa e il mix di Emanuele Donnini presso lo Joseba Studio, “Candele” suona autentico e vivido, come un racconto condiviso sotto le stelle di Roma.

Storia dell’artista

Silvia Alibrandi è un’attrice e cantante romana con una carriera che unisce versatilità e passione per la musica e il teatro. Fin da bambina, grazie al supporto della famiglia e del padre, chitarrista classico e docente al conservatorio, Silvia intraprende lo studio del canto, che coltiva con dedizione. Il suo debutto risale al 2011 con il concerto “Note nel cuore” presso l’Aula Magna del Palazzo della Cancelleria Vaticana. Dal 2015 si esibisce in duo chitarra e voce insieme al padre. Dopo il liceo, si diploma all’Accademia Professionale per Attori del Teatro Golden e prosegue la sua formazione presso il LIM - Laboratorio Italiano del Musical e la MDM Academy, studiando canto, danza e recitazione. In teatro si distingue in ruoli intensi e vari: interpreta Viola in “Tempeste” (2017), Audrey ne “La Piccola Bottega degli orrori” (2017-2018), Boyet in “Pene d’amor perdute” (2018), Margot Frank in “Anna Frank il Musical” (2019) e Anna in “Closer” (2023). Nel 2024 esordisce come cantautrice con l’inedito “2000METRI”, seguito da “I passi degli altri”, prodotto da Joseba Publishing. Silvia ha calcato palcoscenici come il Teatro Arciliuto e l’Auditorium Ennio Morricone presso l’Università di Tor Vergata, esibendosi anche in concerti per l’associazione Giacomo Carissimi a Palazzo Firenze. Dal 2024 è speaker per Radio RID nel programma “Donne di oggi” e per Radio Vaticana in “Soundsnack Musicale – Speciale Musical”. Attualmente, è vocal coach presso l’Art Village, il Teatro Golden e il Teatro Brancaccio.

SEGUI SILVIA ALIBRANDI

Instagram: https://www.instagram.com/silvia.alibrandi

CONTATTI

[email protected]

[email protected]

http://www.josebapublishing.com