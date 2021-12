Pequod Acoustics continua a mostrare in tutto il mondo l'inconfondibile design italiano dei delle sue casse Made in Italy. Dopo essere stati uno dei prodotti più fotografati al CIIE (China International Import Expo) di Shanghai, i diffusori Hi-Pro di Pequod Acoustics saranno presente all'ISE (Integrated Systems Europe) di Barcellona, dall'1 al 4 febbraio 2022. Si tratta di uno degli appuntamenti imperdibili per l'industria audio mondiale. Lo stand 7T600 farà sentire forte il suono puro di Pequod Acoustics.

Nel frattempo, in Francia, molti eventi outdoor e indoor organizzati da Rock Audio Distribution, distributore del marchio in quel territorio, danno spazio alla versatilità dei diffusori Pequod Acoustics. Il colore delle casse può essere personalizzato a seconda delle esigenze. Ad esempio, i diffusori bianchi sono perfetti per la proiezione di video, sono come schermi... E in ogni caso, l'impatto visivo di un sistema Pequod può essere è tanto potente quanto il suono che produce.

Chi ha voglia di sapere tutto ciò che succede nel mondo del marchio fiorentino può cliccare qui: https://bit.ly/PeqoudNEWS e iscriversi alla newsletter Pequod Acoustics. Qui invece - https://bit.ly/PequodAcousticsNews sono disponibili tutte le newsletter già inviate.



Il sito ufficiale è invece: https://pequodacoustics.com

Uno dei più recenti post di Pequod Acoustics su Instagram

https://www.instagram.com/p/CXWYeSLA63_/