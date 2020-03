Con un video messaggio, il direttore del Met (The Metropolitan Opera), Peter Gelb, a causa della pandemia da coronavirus si è visto costretto ad annunciare l'annullamento di tutti gli appuntamenti in programma della stagione 2019-2020 che avrebbe dovuto concludersi il 9 maggio 2020.

Una decisione, definita difficile e deludente, ma inevitabile rispetto a quello che sta accadendo... persino a New York.

Oltre alla richiesta di supporto e aiuti per la difficile situazione finanziaria che si venuta a creare "anche" per un teatro importante come il Met, Gelb ha annunciato un enorme regalo a tutti gli appassionati d'opera rendendo disponibile ogni giorno, fino al 29 marzo, una diversa produzione delle opere allestite dal teatro negli ultimi 14 anni.

Le opere sono accessibili alla pagina

www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams

Ogni spettacolo sarà disponibile "solo" per un periodo di 23 ore, a partire dalle 19:30 alle 18:30 (orario della costa est Usa).

All'indirizzo sopra indicato è presente anche il calendario di tutti gli spettacoli con la descrizione dettagliata relativa ad ognuno.

Carmen, Boheme, Trovatore, Traviata, Fille du Régiment le opere finora trasmesse... e tutte interpretate da artisti di primissimo livello. Sabato 21 marzo, sarà trasmessa una produzione del 2009 della Lucia di Lammermoor con Anna Netrebko, Piotr Beczala e Mariusz Kwiecien, diretta da Marco Armiliato.

Buona visione!