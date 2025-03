L’Associazione Culturale Allostatopuro, in collaborazione con il Teatro Ivelise, il Teatro degli Eroi e Smart People Flm Communications, presenta il progetto “CORSI DI RECITAZIONE. CINEMATOGRAFICA + CORTO – TEATRALE + SPETTACOLO Sinergie Artistiche: dall’idea alla messa in scena”, un’iniziativa che unisce formazione, sperimentazione artistica e produzione teatrale e cinematografica, per creare nuove sinergie tra giovani talenti e professionisti del settore.

Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione. Stagione 2024/2025.

Attraverso percorsi formativi in recitazione teatrale e composizione musicale, il progetto porta alla realizzazione di uno spettacolo teatrale originale, arricchito da una colonna sonora inedita, e alla produzione di un documentario che ne racconta il percorso creativo. La manifestazione parte dal Teatro Ivelise, cuore pulsante di questo viaggio artistico, accogliendo studenti e professionisti in un’esperienza unica e coinvolgente, per concludersi al Teatro degli Eroi con la messa in scena della rappresentazione teatrale e la proiezione del documentario.



Calendario degli appuntamenti

14 marzo 2025 – Conferenza stampa (ore 18.30, Teatro Ivelise)

Presentazione ufficiale del progetto, con la partecipazione dei promotori e degli artisti coinvolti. Evento aperto a giornalisti, operatori culturali e a chiunque sia interessato ai corsi, con possibilità di iscrizione direttamente in loco.

Presentazione ufficiale del progetto, con la partecipazione dei promotori e degli artisti coinvolti. Evento aperto a giornalisti, operatori culturali e a chiunque sia interessato ai corsi, con possibilità di iscrizione direttamente in loco. Dal 29 marzo al 1 giugno 2025 – Corso di Composizione Musicale

“Colonna sonora per la scena. Composizione e Produzione musicale”

Docenti: Simone Fragasso (direttore musicale, compositore e musicista) e Alberto

Vescovi (musicista e compositore).

Realizzazione della colonna sonora dello spettacolo e del documentario.

“Colonna sonora per la scena. Composizione e Produzione musicale” Docenti: Simone Fragasso (direttore musicale, compositore e musicista) e Alberto Vescovi (musicista e compositore). Realizzazione della colonna sonora dello spettacolo e del documentario. Dal 2 aprile al 25 giugno 2025 – Corso di Recitazione Teatrale

“Attori in scena”

Direzione: Marco Belocchi (regista), con la collaborazione di Francesca Di Meglio (aiuto regista).All'interno del percorso, partecipazione degli allievi alle riprese del documentario, diretto da Davide Trumino, con la supervisione di Luigi Parisi e il supporto di Danny di Diomede .

“Attori in scena” Direzione: Marco Belocchi (regista), con la collaborazione di Francesca Di Meglio (aiuto regista).All'interno del percorso, partecipazione degli allievi alle riprese del documentario, diretto da Davide Trumino, con la supervisione di Luigi Parisi e il supporto di Danny di . 24 e 25 giugno 2025 – Spettacolo teatrale e proiezione del documentario (Teatro degli Eroi)

Messa in scena dello spettacolo teatrale scritto da Brenda Monticone Martini e diretto da Marco Belocchi, con gli attori del corso “Attori in scena” e le musiche originali composte dagli allievi del corso musicale “Colonna sonora per la scena. Composizione e Produzione musicale”.

A seguire, proiezione del cortometraggio-documentario "Attori in scena – Il Docu", diretto da Davide Trumino.

L’Associazione Culturale Allostatopuro e i suoi partner invitano a dar voce a questa iniziativa, che promuove la formazione artistica e la collaborazione tra giovani talenti e professionisti del settore, valorizzando il teatro, la musica e il cinema come strumenti di crescita culturale e creativa.

Ufficio Stampa e comunicazione: Smart People Flm Communications Srl

📧 [email protected]

Per informazioni sui percorsi formativi:

📧 [email protected]

📧 06.89527016

📧 https://www.teatroivelise.it/sinergie-artistiche/

Per info e prenotazioni spettacolo finale:

📧 [email protected]

📧 06.89527016 – 335.7194572

Percorsi di mobilità sostenibile per raggiungere il Teatro Ivelise

via Capo d’Africa n. 8/12, Roma



📧 Mezzi pubblici:

● Metro B – Fermata Colosseo (a circa 5 minuti a piedi dal teatro).

● Bus – Linee 51, 75, 85, 87, 117 con fermata nelle vicinanze.

● Tram – Linea 3, fermata Colosseo.



📧 A piedi:

● Il teatro è situato in una zona storica e pedonale-friendly. Chi si trova già nel centro di Roma può facilmente raggiungerlo a piedi godendosi una passeggiata tra i Fori Imperiali e il Colosseo.



📧 In bicicletta o monopattino:

● Sono disponibili piste ciclabili nei pressi del Colosseo.

● Servizi di bike sharing (Lime, Dott, RideMovi) con stalli nei dintorni.

● Servizi di monopattini elettrici in sharing (Lime, Bird, Tier) per un accesso rapido e sostenibile.



📧 Car sharing e taxi collettivi:

● Disponibili i servizi Enjoy, Share Now e E-Vai con aree di parcheggio nelle vicinanze.

● Possibilità di utilizzare servizi di taxi condiviso o app di ride sharing come Uber e FreeNow per ridurre l’impatto ambientale. E’ possibile l’uso dell’auto privata, poiché la zona non è soggetta a limitazioni di traffico (ZTL) e il parcheggio pubblico ha discreta disponibilità sia di strisce bianche che blu. Percorsi di mobilità sostenibile per raggiungere il Teatro degli Eroi via Girolamo Savonarola n.36 Roma