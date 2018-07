Merk & Kremont fanno scatenare Villa Bonin

Merk & Kremont, dj duo italiano ormai attivo in tutto il mondo, sabato 28 luglio 2018 fanno scatenare Villa Bonin, top club che fa ballare con stile tutto il Veneto e non solo. Merk & Kremont, milanesi, sono Federico Mercuri e Giordano Cremona.

Negli ultimi anni hanno ottenuto enormi successi e riconoscimenti come dj e produttori, partendo dal mondo della dance internazionale grazie al supporto di mostri sacri come Avicii, Steve Angello, Hardwell, Nicky Romero, Bob Sinclar, Zedd e del leggendario emilano Benny Benassi, che li segue dal loro esordio. Da più di 5 anni, Fede e Joe, portano in giro per il mondo il loro fiammeggiante dj set, potendo vantare di aver suonato su alcune delle console più prestigiose del mondo – come Pacha (Ibiza) e l'Ultra Music Festival e Liv di Miami – nonostante la loro giovane età. Merk & Kremont sono una delle nuove realtà più di successo della scena dance/pop italiana riconosciute anche a livello internazionale; i ragazzi stati infatti artisti di punta del colosso discografico Spinnin Records per più di 3 anni, prima di unirsi – all'inizio del 2018 – alla grande famiglia della Universal Music Records. Il loro sound unisce pop, hip hop e drop accattivanti, ricchi di groove. Come se non bastasse, hanno prodotto alcuni dei successi di Rovazzi e de Il Pagante, sono ormai delle vere star del mixer fanno ballare molti dei top club italiani.



Villa Bonin Club & Restaurant

Top club di riferimento in tutto il Veneto e non solo, Villa Bonin è uno spazio di grandi dimensioni aperto 12 mesi l'anno. Ogni dettaglio, dal design al servizio, dal cibo alla musica ai drink passando per l'accoglienza è curato è curato fino all'inverosimile. La notte qui inizia da un aperitivo d'eccellenza, continua con diverse opzioni per la cena (primi e secondi piatti, pizze, insalatone), che già un momento di aggregazione e divertimento. Più tardi si balla, con party show sempre coinvolgenti come Besame, Cuore Matto e tanti altri. In console tra i dj resident c'è una sicurezza come Andrea Bozzi, tra i guest Bob Sinclar, Gigi D'Agostino e molti altri.

