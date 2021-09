Uno dei dati macro più attesi della settimana era quello relativo all'inflazione nel Regno Unito.

In base a quanto diffuso dall'Office for National Statistics, l'inflazione è salita al 3,2% ad agosto, toccando un livello che non si vedeva addirittura da nove anni.

Il rialzo è determinato in particolar modo dall'aumento dei prezzi di ricreazione e cultura (2,4%), trasporti (7,8%), abitazioni e servizi pubblici (1,8%), cibo (0,3%) e ristoranti e alberghi (8,6%).

Nel frattempo anche i prezzi alla produzione nel Regno Unito sono aumentati, ad un ritmo che non si vedeva da novembre del 2011.