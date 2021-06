101 startup e aziende si sono distinte per prestazioni eccezionali sulla base di una di queste categorie: Innovazione, Crescita, Impatto sociale, Management. Prosume è una tra queste.

Best Startup ha pubblicato l'elenco delle miglioricase di sviluppo con sede in Italia. Queste startup e aziende stanno adottando una varietà di approcci per innovare l'industria del software e sono tutte realtà eccezionali che meritano di essere seguite.

Prosume è stata menzionata tra queste aziende all'avanguardia ed è per noi un onore vedere riconosciuto il nostro duro lavoro, impegno ed entusiasmo.

Sin dalla nascita dell'azienda, la nostra mission è stata quella di rendere il mercato dell'energia decentralizzato e sostenibile, fornendo uno strato digitale interoperabile che colleghi gli utenti finali con i fornitori di servizi energetici. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno abbiamo visto le nostre aspirazioni prendere forma ed essere riconosciute come priorità nella società di oggi.

I vantaggi della decentralizzazione del sistema energetico sono evidenti: una riduzione delle perdite di trasmissione, una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento e un mix di fonti in quota sempre maggiore rinnovabile.

Oltre a questo, crediamo che i modelli distribuiti avranno un grande impatto sulla società come la conosciamo ora, aumentando la consapevolezza sull'uso dell'energia, sull'ambiente, sulla protezione dei dati e sulla trasparenza.

Siamo fermamente impegnati a definire nuove regole per la comunità in cui viviamo, basate sui principi di trasparenza, sostenibilità, indipendenza ed efficienza. In Prosume crediamo che la tutela dell'ambiente e dei diritti sociali siano passi fondamentali per costruire il futuro del mondo che tutti condividiamo.

Le politiche decentralizzate, decarbonizzate, digitalizzate sono l'unico futuro possibile per le matrici energetiche sostenibili.





