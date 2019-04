ERGO Assicurazione Viaggi: nuovo nome e nuovo brand per ERV

ERV, compagnia di assicurazioni specializzata nel ramo Viaggi, annuncia che a partire dal 7 maggio 2019 modificherà il suo nome in ERGO Assicurazione Viaggi.

L’operazione di rebranding rientra in un progetto di respiro internazionale sviluppato da ERGO per potenziare l’immagine globale del marchio, attraverso la sinergia tra tutti i rami assicurativi nei quali è presente. ERGO, già proprietaria di ERV dal 2009, è una delle compagnie leader in Europa e nel mondo, con sedi in 30 Paesi e una raccolta premi complessiva di 19 miliardi di euro nel 2018. Opera nei settori Danni, Salute e Vita e fa parte di Munich Re, tra i principali riassicuratori sul mercato.

Il rebranding, che oltre all’Italia coinvolgerà tutte le sedi di ERV, ha l’obiettivo di rafforzare il ramo Viaggi e Mobilità, storico asset del Gruppo, puntando sulla condivisione di valori, know-how e best practice.

Dario Giovara, direttore generale di ERV Italia, dichiara: “Questo passaggio dimostra l’intenzione della Compagnia di rafforzare la sua presenza nel mercato italiano. Anche se ERV cambierà il proprio nome in ERGO Assicurazione Viaggi, l’esperienza e l’affidabilità resteranno sempre quelle della Compagnia che per prima al mondo ha inventato le polizze viaggi, scrivendone la storia dal 1907 a oggi”.

Daniela Panetta, direttore commerciale di ERV Italia, aggiunge: “Per i nostri Assicurati e i nostri Partner il rebranding in ERGO Assicurazione Viaggi non comporterà alcun cambiamento. Al contrario, entreranno a far parte di una famiglia ancora più grande e ancora più attenta alle loro esigenze”.

Il nuovo logo sarà pubblicato da martedì 7 maggio p.v. sui materiali promozionali e pubblicitari, sui cataloghi, sul nuovo sito e su tutti gli altri canali di comunicazione offline e online della Compagnia.