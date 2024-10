Il brano che fa da apripista all’album rievoca il passato e le esperienze vissute

Mate & Sheid pubblicano il singolo “Indelebile”, disponibile dal 18 ottobre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il brano, che fa da apripista all’omonimo album, è sotto l’etichetta Boot Music Group, del produttore Nicolo Pentimone, ed è distribuito da Virgin Music Group. “Indelebile” raccoglie l’essenza dell’album di Mate, che porta lo stesso nome. Il testo si concentra sul passato degli artisti, che li ha marchiati a fuoco, rendendo “indelebile” ogni esperienza negativa vissuta. È descritto quanto sia difficile dimenticare qualcosa di così forte, che ha condizionato ogni scelta futura, rendendo i protagonisti apatici e diffidenti, dopo aver esternato dall’anima tutto il bene possibile. Come in ogni storia a lieto fine, la soluzione c’è sempre: il brano invita a lasciarsi alle spalle ciò che, oramai, è insostenibile, seppur radicato nell’anima, per concentrarsi su sé stessi, sollevarsi e prendersi tutto quello che la vita ha da offrire.

Storia degli artisti

Fabio Matera, in arte Mate, è un artista del 1990 che nasce con l’hip hop nel 2009. Nel corso degli anni, sviluppa numerosi brani dai quali escono fuori l’album “Stay strong” nel 2013, il mixtape “La volta buona” nel 2014 e l’Ep “10 anni dopo” nel 2020, con l’amico e socio storico Sheid (Roberto Fasano); nel 2019 pubblica un album da solista, “Tra amore e bugia”. Sono numerose le esperienze nel campo, tra contest, live, radio, tv e l’evoluzione artistica lo porta da essere un rapper ad essere un artista a 360 gradi, un cantante con sonorità pop e reggaeton. Gli ultimi singoli “Queen” e “B.B.S.”, in collaborazione con Sheid, presentano suoni reggae e da club; “Sulla pelle”, “BE STRONGER” e “NUDI COME L’ARIA”, distribuiti dalla Boot Music Group, sono invece gli ultimi lavori. Partecipa attivamente nella produzione del nuovo album di Sheid, con il brano “Revolver”, e in una collaborazione con PAKO sul brano estivo “El Verano”. Ha partecipato alla settima edizione di “The Coach VII”, talent show in onda su La7 Gold, arrivando fino alla fase a squadre, prendendosi numerosi complimenti per l’energia, determinazione e l’ottima presenza scenica sul palco. Collabora, a maggio 2024, nella realizzazione del libro “Raccontiamoci un caffè”, dove prende parte scrivendo qualche poesia. In uscita a ottobre il nuovo Album “INDELEBILE”, percorso di vita e musicale degli ultimi 3 anni dell’artista.

Roberto Fasano, classe 1991, è un artista che nasce con l’hip hop nel 2009. Nel corso degli anni, sviluppa numerosi brani, dai quali escono fuori l’album “Stay strong” nel 2013, il mixtape “La volta buona” nel 2014 e l’Ep “10 anni dopo” nel 2020, con l’amico e socio storico Mate (Fabio Matera), gli album da solista sono “Bad Boy” nel 2019 e “Rewind” nel 2024. Sono numerose le esperienze nel campo, tra contest, live, radio, tv e l’evoluzione artistica lo porta ad essere un’artista a 360 gradi; apre, negli ultimi anni, un canale YouTube inerente a doppiaggi e imitazioni di personaggi del mondo del fitness e non. Emerge, inoltre, la sua versatilità nel campo artistico, dove si distingue per lavori di fotografia e videomaking che, attualmente, sono il suo lavoro principale.

