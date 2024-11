Dopo aver conquistato oltre 2,2 milioni di visualizzazioni e l'attenzione delle radio internazionali con il singolo “Game of Chess”, i Reversed Chakra sono pronti a spingersi oltre con “Dust”, il secondo singolo che segna un’evoluzione decisa e potente nel sound della band.

Con un’energia travolgente e un messaggio di forte impatto, “Dust” è un’autentica chiamata all’azione, che risuona come una ribellione sonora e visiva.

Il nuovo singolo è stato realizzato grazie alla collaborazione con produttori musicali di fama internazionale: dalla produzione vocale intensa e precisa di Paul Reeve (Muse), passando per il mix di John Fryer (Depeche Mode, Nine Inch Nails, Him), fino al mastering a cura di Richard Dodd (Kings of Leon), ogni dettaglio di “Dust” è stato concepito per creare un’esperienza musicale coinvolgente e autentica.

“Dust” non è solo una canzone, ma un viaggio sensoriale ed emotivo.

“Abbiamo voluto catturare uno spirito di ribellione e resilienza” , spiegano i Reversed Chakra, “mostrando come la lotta per la propria identità possa condurre a un senso di liberazione autentico e profondo”.



🎵 Suona come: Interpol, Editors, Kings of Leon, The Killers, The Cure e Sigur Ros





CHI SONO I REVERSED CHAKRA



Reversed Chakra è un progetto audace che esplora le profondità della spiritualità e dell’arte musicale. Con un sound che fonde indie rock, dark wave e post rock, la band rompe le convenzioni e abbraccia una narrazione sonora che va oltre l’ordinario, trascinando gli ascoltatori in un viaggio di trasformazione interiore.

Ispirandosi a giganti musicali come Interpol, Editors, Kings of Leon, The Killers, The Cure e Sigur Ros, i Reversed Chakra incarnano l’idea di inversione dei flussi energetici spirituali, rappresentata simbolicamente in un “Albero Invertito” che cresce verso il basso, radicato nei cieli.

Questo simbolismo si riflette nella loro musica e nel nome stesso della band, una dichiarazione di sfida ai percorsi spirituali convenzionali e un invito ad abbracciare l’ignoto.

Sotto la guida di Carlo Bellotti e Alice Bianconcini, il grande contributo di Leo Martera (Planet Funk, Neon) e Justin Brett e con il supporto di figure illustri della scena musicale internazionale — come il produttore Paul Reeve (celebre per il suo lavoro con i Muse), John Fryer (produttore di Depeche Mode, Nine Inch Nails, Him) e Richard Dodd (Kings of Leon) — la band ha lavorato all’album di debutto, "Healing Heart Rehab", di cui si avranno presto notizie.

L'album, anticipato da cinque nuovi singoli, offre una finestra magnetica su un viaggio sonoro intenso e profondo, capace di lasciare un’impronta indelebile nel cuore del pubblico.

Reversed Chakra è una dichiarazione contro lo status quo, un invito a guardare oltre la superficie e a riscoprire l’arte della musica e della spiritualità con uno sguardo rinnovato e aperto a nuovi orizzonti.





LINK UTILI

Official Website: www.reversedchakra.com

Instagram: www.instagram.com/reversedchakra

Facebook: www.facebook.com/reversedchakra

YouTube: www.youtube.com/@reversedchakra

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1YSD1PsDORvyFZsJ2H7me2

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/reversed-chakra/1751544314