Il Design Biofilico è una disciplina ancora poco conosciuta in Italia. Per iniziare a conoscere nel modo giusto a questo approccio alla forza della natura, un'ottima idea è seguire Paola Buratto, una professionista del benessere che da qualche tempo si dedica con successo alla biofilia. Come? Prima di tutto su Instagram. La sua pagina Progetto Biofilia - instagram.com/progettobiofilia - in breve tempo ha già guadagnato oltre 10.000 follower.

"Quello del Design Biofilico è un concetto utilizzato nel settore della progettazione di interni per aumentare la connessione delle persone all'ambiente naturale", spiega Paola Buratto "Il legame con la natura ha infatti la capacità di ridurre lo stress e migliorare la nostra capacità di recupero. In sostanza, la biofilia è il modo ed il motivo per cui amiamo stare in ambienti naturali", spiega. "Possiamo avere una connessione diretta con le forme reali della natura anche all'interno degli ambienti (case, uffici, scuole, ospedali, etc) attraverso piante, alberi, acqua, aria fresca, animali e persino attraverso il tempo".



Sulla sua pagina Instagram, Paola Buratto a volte consiglia anche libri, ad esempio "Il potere di aesso", di Eckhart Tolle oppure "Pensa e arricchisci te tesso" di Napoleon Hill. I suoi post però più spesso trattano su come vivere al meglio la forza della natura anche all'interno degli ambienti in cui passiamo la maggior parte della nostra giornata. Ad esempio, perché non utilizzare oggetti vintage come tazze, teiere, lattine o zucche al posto dei classici vasi per dare una casa alle succulente.

Sono le piante a volte impropriamente dette grasse che hanno bisogno di poche cure. Come dice Paola Buratto: "sono bellissime e di facile 'manutenzione' ". Già su questo social, grazie alla sua passione, ci si approccia nel modo giusto alla biofilia. Chi poi cerca qualcosa di più ed è interessato ad una call conoscitiva può contattarla qui: https://progettobiofilia-di-paolaburatto.my.canva.site/progettobiofilia oppure scrivere a [email protected].



