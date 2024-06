Il CT ha reso noti i nomi dei 26 giocatori che porterà con sé in Germania e annunciato chi sono i tre esclusi tra i trenta preconvocati.

Sciolte le ultime riserve, Spalletti ha comunicato i nomi dei tre giocatori tagliati dall'elenco dei trenta preconvocati che vanno ad aggiungersi agli infortunati Acerbi e Scalvini, quest'ultimo sostituito da Gatti: Provedel, Orsolini e Ricci non partiranno con gli azzurri per difendere il titoli di campioni in carica.

A tre anni dal successo in finale a Wembley contro l'Inghilterra scatta così il conto alla rovescia per la nuova avventura europea. Sabato 15 giugno (ore 21) l'esordio a Dortmund contro l'Albania nella prima giornata del gruppo B.



Questi i 26 convocati da Spalletti per Euro 2024



# Portieri

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain)

Alex Meret (Napoli)

Guglielmo Vicario (Tottenham)



# Difensori

Alessandro Bastoni (Inter)

Raoul Bellanova (Torino)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Riccardo Calafiori (Bologna)

Andrea Cambiaso (Juventus)

Matteo Darmian (Inter)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Federico Dimarco (Inter)

Federico Gatti (Juventus)

Gianluca Mancini (Roma)



# Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter)

Bryan Cristante (Roma)

Nicolò Fagioli (Juventus)

Michael Folorunsho (Verona)

Davide Frattesi (Inter)

Jorginho (Arsenal)

Lorenzo Pellegrini (Roma)



# Attaccanti

Federico Chiesa (Juventus)

Stephan El Shaarawy (Roma)

Giacomo Raspadori (Napoli)

Mateo Retegui (Genoa)

Gianluca Scamacca (Atalanta)

Mattia Zaccagni (Lazio)