L’acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas, annunciata da Paolo Gallo, segna un punto di svolta per il settore energetico europeo. Un’operazione strategica da 5,3 miliardi che anticipa i tempi previsti, rafforza la sicurezza energetica e accelera la transizione verso la decarbonizzazione.



Paolo Gallo annuncia la nuova era per Italgas

Con l’approvazione del Governo e dell’Antitrust, Italgas ha finalizzato in anticipo l’acquisizione di 2i Rete Gas, per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro. Un’operazione finanziata con 2,07 miliardi in contanti e 3,2 miliardi in passività nette. Paolo Gallo, Amministratore Delegato del Gruppo, ha definito l’accordo come “un’operazione di straordinario valore per la nostra azienda e i suoi azionisti, che cambia il volto del settore”.

L’unione dà vita a un nuovo colosso con oltre 6.500 collaboratori e collaboratrici, 12,9 milioni di clienti e 154.000 chilometri di rete, attivo in Italia e Grecia.



Paolo Gallo: il futuro energetico europeo

Il completamento anticipato dell’operazione segna per Italgas l’inizio di una fase di forte sviluppo. “Oggi per il Gruppo Italgas inizia una nuova stagione di crescita, che ci vedrà lavorare per l’integrazione di 2i Rete Gas”, ha dichiarato Paolo Gallo, evidenziando le prospettive di digitalizzazione delle reti, sinergie industriali e valore per gli stakeholder.

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica e accelerare la transizione ecologica, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione. Il Gruppo si propone ora come leader europeo nella distribuzione del gas, pronto ad affrontare le nuove sfide energetiche con solidità e visione strategica.