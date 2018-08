Turing, Nvidia presenta il nuovo processore che rivoluzionerà la computer grafica

È dedicato a Turing, lo scienziato britannico inventore del computer, il nuovo processore grafico sviluppato da Nvidia.

La caratteristica principale del nuovo GPU è quella di migliorare il cosiddetto "ray tracing", ovvero la capacità di riprodurre, in un'immagine di computer grafica, il modo in cui la luce si riflette.

In base ai punti di luce ed alla possibilità e al grado di rifletterla degli oggetti presenti in un'immagine realizzata al computer, la capacità di elaborazione è cruciale per vedere il risultato ottenuto.

Il nuovo processore grafico sviluppato da Nvidia accelererà i tempi di lavoro fino a produrre immagini addirittura in tempo reale.

Una specie di sogno per progettisti e film maker, tanto da far dire a Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia che "Turing è l'innovazione più importante prodotta da Nvidia nella computer grafica negli ultimi dieci anni."