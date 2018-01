LG presenta al CES 2018 il primo tv 8K con tecnologia OLED

Inizierà il 9 gennaio a Las Vegas l'edizione 2018 del CES. E, come al solito, sarà l'occasione per vedere le ultime novità nei vari settori della tecnologia dedicati al consumatore finale. Non tutto quello che sarà presentato sarà disponibile nei negozi nel giro di pochi giorni. In ogni caso, quasi tutto quello che sarà in mostra è ciò che potremo acquistare in futuro.

E tra i prodotti "futuribili", sarà possibile ammirare, grazie ad LG, il primo tv ad 88 pollici con tecnologia OLED (Organic Light Emitting Diode) ed una risoluzione a 8K, 7680 x 4320 per un totale di 33 milioni di pixel.

Privo di bordi, un nero nero più nero che mai, colori brillanti, ampio angolo di visualizzazione sono le caratteristiche del nuovo monitor la cui funzionalità principale, le 8mila linee, potrà in ogni caso essere utilizzata in un futuro remoto, visto che le attuali fonti di contenuti - via satellite, streaming e dvd - non prevedono risoluzioni maggiori rispetto ai 4k.

In compenso, sappiamo che il futuro è già tracciato e, in base ai prezzi, dovremo valutare con attenzione l'acquisto di un nuovo televisore 4k, considerando che metteremo in casa un prodotto che, già nel giro di alcuni mesi, potrebbe rivelarsi obsoleto.