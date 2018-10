Yuzuru Hanyu, il volto dell'attuale mondo del pattinaggio di figura. Scopriamo questo autentico gioiello.

Il pattinaggio di figura degli ultimi otto anni, o forse qualcosa di più, può essere identificato con il volto di Yuzuru Hanyu, il ventitreenne giapponese originario di Sendai, due volte campione olimpico.

Hanyu smuove le folle e riempie i palazzetti di ogni competizione o spettacolo cui prende parte, fa schizzare in vetta alle classifiche di vendita libri, magazine e CD che abbiano in qualche modo a che fare con lui, attira folle di tifosi adoranti. Come si spiega tutto ciò?

Hanyu non è solo, stando al giudizio di tanti, uno dei più grandi, se non il più grande di tutti i tempi, ma è anche una persona che merita di essere conosciuta ed apprezzata oltre la mera prestazione agonistica.

La sua figura è nobile, pulita, molto profonda, complessa e per certi versi misteriosa. Il suo modus vivendi e il suo approccio ad ogni cosa che affronta, lo rendono un esempio ed uno stimolo per tutti coloro che nella vita faticano per superare le difficoltà e raggiungere i propri sogni.

Uno sguardo a Yuzuru e al suo pattinaggio.