"C'ha detto fra' c... da Velletri?""Il Papa, non fra' c... da Velletri, Sua Eccellenza:""È scandalosa l’esclusione dei migranti! Anzi, l’esclusione dei migranti è criminale, li fa morire davanti a noi. E così, oggi abbiamo il Mediterraneo che è il cimitero più grande del mondo. L’esclusione dei migranti è schifosa, è peccaminosa, è criminale, non aprire le porte a chi ha bisogno. “No, non li escludiamo, li mandiamo via”: ai lager, dove sono sfruttati e venduti come schiavi".

Deve essere stato un colpo inaspettato quello ricevuto dalla futura" premiere", Sua Eccellenza Giorgia Meloni, dalle parole del Papa che sono state riprese dalle agenzie stampa internazionali, mentre quelle italiane, già fiutando l'aria che tira, hanno fatto finta di ignorarle, preferendo invece sottolineare il messaggio che la presidenta di Fratelli d'Italia ha inviato ai camerati franchisti di Vox, in occasione di Viva 22, kermesse del partito spagnolo:

"Ho deciso di non lasciare Roma, la vittoria ci ha portato gioia ma grande responsabilità. In alcuni giorni abbiamo la possibilità di formare un governo", ha detto la sora Meloni. "La vittoria straordinaria di Fdi e del centrodestra ci ha portato tanto entusiasmo ma anche la grande responsabilità di dare risposte immediate agli italiani: stiamo aspettando che si compiano i passaggi previsti dalla Costituzione però nel giro di alcuni giorni avremo la possibilità di formare il nuovo governo e non avremo un minuto da perdere". "Spero che in Spagna come in Italia e in Europa ci sia una maggioranza di cittadini che ci chiede di prenderci la responsabilità di governare: non lo possiamo fare da soli ma con compagni leali uniti contro la sinistra"."Nei prossimi giorni trasformeremo queste idee in politiche concrete di governo come già stanno facendo i nostri amici della Repubblica Ceca, Polonia, come spero presto faranno i nostri amici svedesi, come continueranno a fare i nostri amici lettoni, e come spero che accada entro il prossimo anno a Vox".

Adesso è da stabilire chi abbia ragione tra il Papa e la Meloni, sul fatto che siano o meno mostri o criminali.