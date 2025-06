Una storia fantasy di risveglio, ritorno alle origini e scoperta del proprio destino.

“L’ultima figlia della Luna” è il nuovo romanzo di Arianna Pastorelli, in cui la protagonista, Aurora, vive un momento di profondo smarrimento: i sogni angoscianti non la lasciano dormire, il lavoro va a rotoli e la relazione con Luca si sfalda. Quando tutto sembra perduto, un incontro casuale con Alex le riporta alla mente i suoi luoghi del cuore: le montagne della sua infanzia, i boschi che profumano di resina e silenzio, i laghi incantati. Spinta da un richiamo interiore irresistibile, decide di tornare là, dove tutto ha avuto inizio. Sarà proprio in quelle atmosfere sospese, tra nebbie e acque cristalline, che Aurora scoprirà la verità su sé stessa: è l’ultima Figlia della Luna. E con questa rivelazione, una nuova vita fatta di magia, misteri, creature incantate e amore autentico, inizia a prendere forma.

Il romanzo è frutto di un lungo processo creativo. L’idea nasce durante le passeggiate dell’autrice sulle rive dei due piccoli laghi del paese natale della scrittrice, dove natura e immaginazione si intrecciano in modo quasi spontaneo. I personaggi sembrano emergere dagli alberi, i capitoli fluire come l’acqua. Dopo una lunga pausa dovuta a impegni familiari e lavorativi, la scrittura viene ripresa e il libro viene finalmente completato nel 2020 e autopubblicato nel 2021.

Arianna Pastorelli è nata a Cles il 1° febbraio 1983 e vive a Predaia, in Val di Non, con il marito Alessandro e i suoi due figli, Leonardo e Sebastian. Diplomata al liceo socio-psico-pedagogico, lavora come educatrice presso il nido di Coredo. La scrittura l’accompagna fin da giovanissima: nel 2002 vince il concorso nazionale “Poesie tra le mura” con la lirica “Il poeta”. Nel 2011 pubblica la raccolta poetica “Soli nel vento”, a cui seguiranno il romanzo “L’ultima figlia della Luna”nel 2021 e, più recentemente, la raccolta “Versi rinchiusi” (2024). Arianna crea storie che intrecciano realtà e magia, portando il lettore in luoghi autentici e incantati, capaci di parlare al cuore.