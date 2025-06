L’autrice firma un’opera toccante sulla memoria rimossa, la fragilità umana e la forza salvifica delle relazioni.

Il 20 maggio 2025 esce Creature, il nuovo romanzo di Raffaella Verga, pubblicato da Santelli Editore. Si tratta di un’opera intensa, che mescola introspezione psicologica e tensione narrativa, scavando nelle pieghe più profonde dell’identità umana. Con una scrittura delicata ma potente, l’autrice dà vita a una storia di riscatto personale che parla al cuore di chiunque abbia dovuto fare i conti con il dolore, la perdita, e il bisogno di ricostruirsi. Gabriele Innocenti è un giovane uomo affetto da una profonda rimozione: ha cancellato ogni ricordo dell’infanzia e dell’adolescenza. Al funerale della madre, circondato da volti sconosciuti e privo di punti di riferimento, riceve un invito a entrare in una misteriosa chat chiamata “Creature”. Da lì inizia tutto. I messaggi di Alexander, uno sconosciuto che sostiene di essere suo amico d’infanzia, lo spingono in un viaggio della memoria a ritroso, accompagnato da quattro presenze enigmatiche e dalla figura chiave di Celeste, una psicologa peculiare. Ogni incontro è una tessera di un puzzle psichico e affettivo che lo riporta lentamente a una verità sepolta. Dopo l’assassinio del padre, il mistero si infittisce sempre di più, facendo venire a galla i primi accenni di verità. Gabriele è costretto a fare i conti con il proprio passato e con ciò che ha dimenticato per sopravvivere. “Creature” è un thriller dell’anima, un romanzo di guarigione in cui la tensione narrativa si intreccia a un lavoro di analisi emotiva. La narrazione fonde introspezione, evocazione onirica e riflessione esistenziale, portando alla luce il valore terapeutico del ricordo e l’estrema forza del perdono. Attraverso il personaggio di Gabriele, Raffaella Verga racconta con autenticità il peso del trauma e il lungo cammino necessario per ricostruire un’identità.

Raffaella Verga, nata ad Albenga (Liguria) nel 1971, è laureata in Lettere (indirizzo psicopedagogico) e in Psicologia. Scrive sin da bambina: prima poesie, poi racconti, fino ad approdare al romanzo nel 2005, la forma narrativa che più la rappresenta. Dal 2014 si dedica anche alla scrittura per il cinema, dopo due corsi da sceneggiatrice. Consulente aziendale, coach, Master PNL e mediatrice civile, tiene corsi di formazione psicologico-comportamentale per aziende e ha insegnato per il master ENEL ADR in “Psicologia del conflitto”. È attiva nel volontariato cattolico: ha prestato servizio per dieci anni nella Mensa del Cuore e, dal 2012, è catechista nella parrocchia Maria Immacolata di Loano.

