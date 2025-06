Un racconto commovente che sfida l’assenza e celebra l’amore che resta

"Sono sempre con voi - Storia di un ritorno invisibile" è il nuovo romanzo di Giorgio Cuncu e nasce dal desiderio di raccontare una storia universale, capace di toccare il cuore e l’anima: quella di un legame che non si spezza nemmeno con la morte.

Tutto ha inizio con un evento traumatico: Giulia, ragazza di soli 13 anni, muore improvvisamente tra le braccia della madre. Ciò che segue non è solo dolore: inizia un percorso di scoperta invisibile, fatto di piccoli segni, intuizioni e presenze delicate. La madre Marianna percepisce che Giulia è ancora accanto a lei, ma in una forma diversa. Il tempo, i sogni, la voce di un fratellino troppo piccolo per mentire, e una nuova nascita che coincide proprio con lo stesso giorno della perdita, raccontano una verità sottile e trasformativa: l’amore non finisce, ma cambia. Con uno stile lieve ma carico di significato, Giorgio Cuncu accompagna il lettore in una narrazione intima e spirituale, tra realismo e trascendenza, accettazione e rinascita.

"Sono sempre con voi" è una storia che non parla di fine, ma di trasformazione. Un romanzo che non offre risposte facili, ma regala conforto e consapevolezza.

Acquista il libro

https://www.amazon.it/dp/B0F995X9XDLRN

Giorgio Cuncu nasce in Sardegna e, dopo una lunga carriera nella Pubblica Amministrazione, oggi vive una pensione attiva tra scrittura, volontariato e curiosità digitale. È padre e nonno di due bambine, operatore AIB nella stagione estiva e svolge volontariato e protezione civile con l’Associazione Nazionale Carabinieri. Negli ultimi mesi, ha scoperto il self publishing come nuova forma di espressione personale, affiancato dall’utilizzo creativo dell’intelligenza artificiale. Il suo primo racconto risale all’età di sette anni, ma solo oggi ha trovato il tempo e il coraggio per tornare a scrivere e condividere. Oltre alla narrativa, è attivo nel campo del flipping, la compravendita online di oggetti usati e vintage, con vari account su diverse piattaforme. La sua vita è oggi un equilibrio tra impegno civile, passione per la scrittura e desiderio continuo di esplorazione interiore.

Facebook: https://www.facebook.com/giorgio.cuncu/?locale=it_IT

Instagram: https://www.instagram.com/giorgio.cuncu/

TikTok: https://www.tiktok.com/@giorgiocuncu127?lang=it-IT