Le "solite" ipocrite e vomitevoli dichiarazioni del segretario di Stato americano, Antony Blinken, rilasciate il 22 ottobre 2024 al termine della sua ennesima visita in Israele.

BLINKEN: Buongiorno a tutti. Dal 7 ottobre di un anno fa, Israele ha raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi strategici per quanto riguarda Gaza, il tutto con l'idea di assicurarsi che il 7 ottobre non potesse mai più accadere. Nel giro di un anno, è riuscito a smantellare la capacità militare di Hamas. Ha distrutto gran parte del suo arsenale. Ha eliminato i suoi alti dirigenti, tra cui, più di recente, Yahya Sinwar. Ciò è avvenuto a costo, a caro prezzo, dei civili palestinesi a Gaza. Ora è il momento di trasformare quei successi in un successo strategico duraturo, e ci sono davvero due cose rimaste da fare: riportare a casa gli ostaggi e porre fine alla guerra con la consapevolezza di cosa seguirà. Ed è su questo che abbiamo lavorato in questo giorno e continueremo a lavorare durante questo viaggio.

Per quanto riguarda gli ostaggi, ieri sera ho incontrato di nuovo le famiglie degli ostaggi, comprese le famiglie dei sette americani rimasti a Gaza. E questo rafforza ancora una volta per me e per tutti noi l'urgenza, l'imperativo di riportarli a casa, riportarli tutti a casa. Abbiamo parlato del piano che avevamo sul tavolo e del lavoro che stiamo facendo su quel piano, esaminando nuovi quadri di relazioni estere come una possibilità. Abbiamo parlato dell'importanza di determinare se Hamas sia pronta a impegnarsi per andare avanti, e gli egiziani, i qatarioti stanno facendo proprio questo. Ma credo che senza Sinwar, perché era il principale ostacolo alla realizzazione dell'accordo sugli ostaggi, ci sia una reale opportunità di riportarli a casa e di raggiungere l'obiettivo [invece tutti sanno che il principale ostacolo all'accordo è stato finora il criminale di guerra Netanyahu, persino secondo i familiari dei detenuti israeliani a Gaza, ndr].

Per quanto riguarda ciò che segue a Gaza, questo è fondamentale, perché dobbiamo porre fine alla guerra in un modo che tenga fuori Hamas, che faccia in modo che Israele non resti. E Israele non vuole restare [assolutamente falso, basti vedere sui social le dichiarazioni dei ministri Smotrich e Ben Gvir che tengono in piedi il governo Netanyahu, ndr], ma dobbiamo avere piani chiari e concreti per ciò che segue. Quindi stiamo dedicando molto tempo a tale questione, parlando non solo con gli israeliani ma anche con molti partiti arabi. Abbiamo avuto queste conversazioni per un po' di tempo. Le porterò avanti nei prossimi giorni mentre incontreremo i nostri partner sia qui che in Europa. E stiamo lavorando per ottenere chiare intese per la governance di Gaza, per la sua sicurezza, per la sua ricostruzione e su cosa la comunità internazionale può fare per aiutare i palestinesi a ricostruire le loro vite [cosa può fare è chiaro a tutti meno ai governi degli Stati Uniti e a quelli dei suoi alleati: boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni contro lo S<tato ebraico, ndr].

Anche se tutto questo sta accadendo, è assolutamente essenziale che l'assistenza umanitaria arrivi alle persone che ne hanno bisogno a Gaza. E come sapete, un paio di settimane fa il Segretario Austin e io abbiamo scritto al Ministro della Difesa, al Ministro degli Affari Strategici, con un elenco di cose che devono accadere affinché l'assistenza arrivi in ​​modo più efficace alle persone che ne hanno bisogno. Quindi ne abbiamo parlato in dettaglio ieri e posso riferire che sono stati fatti dei progressi, il che è positivo, ma devono essere fatti altri progressi. E, cosa più critica, devono essere sostenuti. Abbiamo avuto periodi in passato in cui gli israeliani hanno aumentato ciò che stavano facendo solo per vederlo diminuire. Quindi stiamo monitorando questo molto, molto, molto attentamente e ne abbiamo parlato in dettaglio [e in caso contrario che accadra? Blinken non lo ha detto, perché non accadrà nulla, come in passato! ndr].

Infine, anche se ci occupiamo di Gaza, degli ostaggi, della situazione umanitaria, è stato anche un imperativo per noi cercare di assicurarci che questo conflitto non si diffonda. Siamo risoluti nella nostra difesa di Israele quando si tratta di attacchi che sta ricevendo dall'Iran [finora l'Iran ha SOLO risposto ad attacchi effettuati PRIMA da Israele, ndr], dai suoi delegati, e stiamo con Israele, e staremo sempre con Israele nella sua difesa. È anche molto importante che Israele risponda in modi che non creino una maggiore escalation e non rischio di diffondere il conflitto [in base ad un documento riservato divenuto di pubblico dominio Israele sta effettuando simulazioni di attacco con bombe fornite dagli Usa, mentre droni Usa sorvolano e sorvegliano le coste iraniane, ndr].

Con Hezbollah e il Libano, stiamo lavorando intensamente per raggiungere accordi sull'effettiva attuazione della 1701, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, molti anni fa, avrebbe dovuto evitare ciò che stiamo vedendo ora, ma non lo ha fatto perché non è mai stata attuata. È assolutamente fondamentale che le parti, e in particolare Hezbollah, vengano allontanate dal confine, che le Forze armate libanesi siano in grado di assumersi le proprie responsabilità e che possiamo creare un ambiente in cui le persone su entrambi i lati del confine possano tornare alle loro case in pace e sicurezza.

È questo che vogliamo raggiungere, ci abbiamo dedicato molto tempo. Il mio collega Amos Hochstein era in Libano nello stesso periodo, ed è questo che vogliamo raggiungere, una risoluzione diplomatica pacifica, che è l'unico modo duraturo per garantire che ci siano pace e stabilità oltre confine e che le persone possano andare avanti con le loro vite [intanto Israele rade al suolo tutto il Libano meridionale, oggi ha iniziato a farlo anche con Tiro, mentre bombarda le basi UNIFIL, ndr].





DOMANDA: Signor Segretario, buongiorno. Lei ha detto che ci sono stati progressi. Vorrei chiederle della crisi umanitaria nel nord di Gaza. Esperti indipendenti, come Cindy McCain del World Food Programme, affermano che è un disastro, che i bambini sono malnutriti con effetti sulla salute per tutta la vita, quelli che non stanno già morendo di fame. La popolazione viene decimata. Gli attacchi continuano, contrariamente a quanto ha detto sul fatto che Israele abbia raggiunto i suoi obiettivi iniziali. E secondo questi esperti, Israele sta bloccando gli aiuti con perquisizioni irragionevoli al confine e altri ostacoli in modo che il cibo non arrivi alle persone che ne hanno disperatamente bisogno. Lei ha detto che ci sono stati progressi. Quali prove ha di ciò e cosa c'è ancora da fare?

BLINKEN: È esattamente per questo che siamo così intensamente concentrati su questo problema. È per questo che il Segretario Austin e io abbiamo scritto alle nostre controparti qui in Israele. È per questo che abbiamo insistito affinché prendessero azioni concrete e specifiche per migliorare la situazione, per consentire al cibo non solo di arrivare a Gaza, e ci sono camion che arrivano a Gaza. Una parte importante della sfida è che una volta arrivati ​​lì, è spostarli all'interno di Gaza. Ci sono molte sfide che vanno di pari passo, tra cui l'illegalità, tra cui i saccheggi. Ma Israele deve massimizzare tutto ciò che ha sotto il suo controllo per far arrivare il cibo.

Da quella lettera, sì, abbiamo visto progressi, ma non è abbastanza. Abbiamo visto progressi nell'apertura del valico di Erez. Abbiamo visto progressi nella rianimazione del corridoio giordano. Abbiamo visto progressi nell'apertura di un quinto valico e altri passi che sono stati fatti. Abbiamo una lista di cose che stiamo esaminando una per una, sistematicamente, con le nostre controparti israeliane per assicurarci che le seguano. E abbiamo detto loro molto chiaramente nella lettera che ci aspettiamo che questi passi vengano fatti entro 30 giorni, ma a partire da subito [a dimostrazione che Blinken sia o un cretino oppure un corrotto, visto che sta parlando della vita dei palestinesi, gia sotto assedio. Se dopo 30 giorni si sarà accorto che Israele non avrà tolto l'assedio, ciò significa che avrà causato la morte per inedia e per mancanza di cure di molte persone, a partire dai bambini, ndr]. Hanno iniziato, e noi stiamo monitorando questo, come ho detto, ogni singolo giorno. Abbiamo alti funzionari del dipartimento il cui lavoro è concentrarsi su questo ogni giorno. È esattamente quello che stanno facendo [basta leggere i rapporti quotidiani delle ong per sapere che non è vero, ndr].

La misura, però, è: le persone stanno ottenendo ciò di cui hanno bisogno? È questo che stiamo osservando, e deve essere fatto in modo duraturo. Ad aprile, ho scritto una lettera simile.

E a quel punto, la lettera non è diventata pubblica. Questa sì. Ma abbiamo visto i miglioramenti ad aprile, e poi abbiamo visto che ha ripreso una traiettoria discendente. Questo è ciò che ha spinto il Segretario Austin e me a scrivere di nuovo. Questo è ciò che ci sta spingendo in questo momento ad avere questa intensa concentrazione, anche mentre stiamo cercando di porre fine al conflitto a Gaza, riportare a casa gli ostaggi, anche mentre abbiamo a che fare con il Libano, anche mentre abbiamo a che fare con l'Iran.



DOMANDA: Ad aprile li ha avvertiti. Perché quell'avvertimento non è stato sufficiente una volta che hanno fatto marcia indietro?

BLINKEN: Perché abbiamo visto – li abbiamo visti agire, abbiamo visto miglioramenti concreti, e poi, quando abbiamo visto che si attenuavano di nuovo ...



DOMANDA: È una minaccia vana trattenere le armi, come previsto dalla legge del Congresso?

BLINKEN: Sono determinato a seguire la legge. Seguirò la legge...

DOMANDA: Signor Segretario, lei è venuto in Israele per incontrare Netanyahu mentre ministri israeliani stanno tenendo una conferenza al confine di Gaza per ristabilirvi gli insediamenti e l'occupazione. Ne ha parlato con Netanyahu? E in secondo luogo, ci stiamo dirigendo in Arabia Saudita, dove lei ha lavorato a un accordo per entrare in un patto di difesa permanente con i sauditi. Pensa che questo sia il messaggio che gli elettori vogliono sentire, che ora è il momento di impegnare ulteriormente le vite e i tesori americani in Medio Oriente?

BLINKEN: Credo che ti riferisca al cosiddetto piano dei generali. È corretto? Si tratta di generali in pensione che hanno proposto un piano per...

DOMANDA: Ma anche la rioccupazione di Gaza: i coloni si incontravano e i ministri del governo di Netanyahu dicevano: reinsediiamo Gaza.

BLINKEN: Beh, posso essere molto chiaro su questo perché sono stato chiaro su questo per l'ultimo anno. Lo respingiamo completamente. Respingiamo qualsiasi rioccupazione israeliana di Gaza. L'ho detto a Tokyo un anno fa. È stata la politica degli Stati Uniti; rimarrà la politica degli Stati Uniti. Ed è anche, per quanto ne so, la politica del governo israeliano. Questo è ciò che ho sentito dal primo ministro, che è la parola autorevole su questo [AH AH AH AH AH... ndr]. Quindi, qualunque cosa dicano, che si tratti di generali in pensione o di alcuni membri del governo, questa non è la politica del governo, e certamente non è la politica degli Stati Uniti. La respingiamo.

In questo momento, l'attenzione deve essere rivolta al rientro degli ostaggi, alla fine di questa guerra e all'avere un piano chiaro per ciò che seguirà. Questo è stato il fulcro delle nostre conversazioni. Questo sarà il fulcro delle conversazioni future. Con l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita è un attore fondamentale in praticamente tutte queste questioni, che si tratti potenzialmente di Gaza e dei piani per ciò che seguirà alla fine della guerra, che si tratti del Libano, che si tratti di affrontare le sfide poste dall'Iran, parleremo di tutto questo.

Ma più in generale, nonostante tutto quello che è successo, rimane un'incredibile opportunità in questa regione di muoversi in una direzione totalmente diversa, una che effettivamente fornisca, in modo duraturo, la sicurezza di Israele, il suo posto nella regione, un paese che è integrato, che lavora con i suoi partner arabi, accettato da loro, isolando l'Iran e coloro che stanno cercando di interrompere e distruggere la vita delle persone [senza rendersene conto sta dsescrivendo la politica di Israele dal 1967 ad oggi, ndr]. Hai un asse di resistenza da un lato; puoi vedere una partnership per la coesistenza pacifica dall'altro. L'Arabia Saudita sarebbe proprio al centro di tutto questo, e questo include, potenzialmente, la normalizzazione delle relazioni di Israele. Questo rimane un problema reale, possibile e di cui parleremo, come abbiamo fatto in questi molti mesi.

Ma una delle cose più importanti, mentre affrontiamo le sfide quotidiane e incredibili che ciascuna di queste diverse aree pone, è anche tenere gli occhi puntati sul premio strategico, concentrarci su dove questo può andare in modo positivo, proprio come sappiamo dove può andare in modo molto negativo, e continuare a lavorare per raggiungere quella traiettoria positiva. Perché è chiaro che questo sarà nell'interesse delle persone in tutta la regione, comprese le persone qui in Israele. La stragrande maggioranza delle persone desidera una vita sicura. Vogliono una vita prospera; vogliono qualche opportunità. Vogliono essere in grado di svolgere la loro vita quotidiana in modo normale [chiedere informazioni ai palestinesi dei Territori Occupati, ostaggio dei terroristi ebrei supportati dal governo di Israele e dal suo esercito, ndr]. Questo è ciò che spinge le persone e vedo un futuro in cui possiamo realizzare queste ambizioni per le persone. Quindi dobbiamo mantenere l'attenzione lì, anche se stiamo affrontando queste sfide acute in questo momento.

DOMANDA: Puoi credere alla parola di Netanyahu quando dice che non reinsedierà Gaza e non permetterà al suo governo di destra di trasferirsi e rioccuparla?

BLINKEN: Tutto quello che posso dirvi è che questa è la politica dichiarata del governo di Israele, ed è sicuramente la politica dichiarata del governo degli Stati Uniti, e su questa insisteremo.